غرفة عجمان تدشن خدمة الوساطة الإلكترونية لحل النزاعات التجارية

المصدر: عجمان - (البيان)

دشن عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، خدمة الوساطة الإلكترونية والمعنية بحل النزاعات التجارية بطريقة ودية بمساعدة المستشارين القانونيين في الغرفة، بحيث يُمكن للعملاء التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لغرفة عجمان.

كما أطلقت غرفة عجمان منصة إلكترونية للتواصل المباشر مع أعضاء الغرفة بهدف رصد التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال في الإمارة، والعمل على دراستها وتحليلها وإيجاد الحلول المناسبة، بحيث تأتي المنصة لتوفير قنوات تواصل مباشرة تُمكن أصحاب الأعمال من إرسال آرائهم ومقترحاتهم على المستويين المحلي والاتحادي.

وتهدف المنصة الإلكترونية إلى رعاية مصالح الأعضاء وإيجاد بيئة أعمال مستدامة تتسم بالمشاركة في صنع القرار والتعاون في زيادة جودة الخدمات المقدمة.

وعقد مجلس إدارة الغرفة الاجتماع الرابع خلال 2020 بمقر الغرفة، حيث أكد عبد الله المويجعي مسؤولية الجميع ‏في تصميم مستقبل الأجيال القادمة ودور الفرد والمؤسسات في استشراف المستقبل والاستعداد للخمسين عاماً القادمة، مشيداً بإنجازات المؤسسين الذين ساهموا في صناعة حاضرنا الذي ننعم به اليوم.

كما أشاد ‏بالتعديلات الأخيرة على قانون الشركات، والذي سيساهم في جاذبية بيئة الأعمال لدولة الإمارات ‏واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ‏وخلق فرص وظيفية للمواطنين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن ‏سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، ‏قد وجه ‏للتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ‏لدراسة تأثيرات تطبيق تلك التعديلات على قانون الشركات. ‏وأفاد أنه قد تم طرح ومناقشة تعديلات القانون في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الأخير ‏في مقر غرفة الشارقة، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات ستعزز من إشراك المواطنين للخوض في ريادة الأعمال.

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