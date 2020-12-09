(جاسر – سيدرا - صامت) مفهوم مبتكر للروبوتات في جيتكس

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تماشياً مع تطلعات حكومة دولة الإمارات لنشر ثقافة التحول الرقمي واستكمال ابتكاراتها السابقة، شارك مستشارون محترفون في جيتكس 2020 من خلال زوايا ابتكار عدة لتقديم أفضل التقنيات والابتكارات الحديثة التي تساهم في تقديم خدمات بأعلى جودة وصنع المستقبل وكان الروبوت «جاسر» هو المفهوم الجديد في عالم الروبوتات لما له من مزايا عدة ومبتكرة منها القدرة على متابعة أشخاص عدة في وقت واحد بفضل تقنية كاميرات EI وارتباطها بالهوية الوطنية الإماراتية، ويزن الروبوت جاسر 180 كيلوغراماً، ويتحمل وسط حراري 70 درجة مئوية، ويمكنه القيام بأداء مهمات تحت الماء، كما يعتبر حلاً متكاملاً للتدخل السريع في حالات الحريق والإسعافات الأولية والتدخل السريع أيضاً في حالة الإصابة.

سيدرا

كما قدمت الشركة أيضاً الروبوت Sidra والذي يعتبر أول روبوت للموارد البشرية صنع في دولة الإمارات، ويوفر هذا الروبوت فرصاً مهمة لتحسين وظائف الموارد البشرية مثل التوظيف ومعاملات الخدمة الذاتية وإعداد التقارير وسيعطي الفرصة لمديري الموارد البشرية لتحسين عمل الموظف بشكل عام، وقدمت الشركة أيضاً الروبوت البشري Samet، والذي يوفر الفرص لتحسين الوظائف والمهام الحكومية باستخدام عقل الذكاء الاصطناعي، الذي يستفيد من تحسين تجربة العملاء الشاملة مع توفير الوقت والمزيد من القدرات والمعلومات الأكثر دقة لإدارة الأشخاص بطريقة إيكولوجية.

ومن الجدير بالذكر أن «الاستشاريون المحترفون للتقنية» هي شريك بلاتيني لأوراكل وتأسست في دولة الإمارات في العام 2008 ولها فروع في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وهولندا وتقدم الشركة حلولاً متطورة وتقنيات متقدمة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

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