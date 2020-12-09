تأجيل معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة إلى ديسمبر 2022

المصدر: دبي - البيان

أعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»، تأجيل فعاليات معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة في دبي وورلد سنترال إلى ديسمبر 2022، وذلك نظراً للمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا وقيود السفر الدولية المفروضة في العديد من الدول حول العالم.

وقال علي النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«ميبا»: نشهد تحديات مستمرة نظراً للقيود على الحدود والسفر وغيرها من عمليات الإغلاق حول العالم، ولذلك قررنا تأجيل معرض «ميبا» إلى 2022، إذ تشير جميع المؤشرات الأخيرة إلى أن قطاع طيران الأعمال سيحقق انتعاشاً قوياً في السنوات القادمة، ويمكن أن يلعب معرض «ميبا» دوراً مهماً في استعادة الثقة وتعزيز التعاون وخلق فرص جديدة للقطاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز