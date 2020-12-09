فلاي دبي تطلق رحلات مباشرة للعاصمة الشيشانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فلاي دبي ، اليوم أنها ستبدأ رحلاتها إلى غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان في الاتحاد الروسي.

وستعمل الرحلات بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار غروزني (GRV) مرتين أسبوعياً اعتباراً من 17 ديسمبر 2020.

وستكون فلاي دبي أول شركة طيران تقدم رحلات مباشرة على هذا المسار من دولة الإمارات.

تشغل فلاي دبي رحلات إلى روسيا منذ العام 2010 وتوفر للمسافرين من الإمارات وعبر شبكة فلاي دبي وطيران الإمارات المشتركة سهولة الوصول إلى موسكو والمدن الروسية الكبرى الأخرى. وتعمل الناقلة على زيادة عملياتها بشكل مضطرد منذ يوليو وتواصل تشغيل جميع رحلات الشحن ورحلات العودة إلى الوطن بالإضافة إلى رحلاتها المنتظمة.

ستتيح الخدمة الجديدة لغروزني للمسافرين الوصول إلى دبي ووجهات العطلات الأخرى عبر شبكة الناقلة.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “منذ بدء عملياتنا في عام 2009 ، التزمنا بفتح خطوط جديدة للأسواق غير المخدومة برحلات طيران لإتاحة الفرصة لمزيد من الناس للسفر أكثر. ومع استمرار المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي فاننا نتوقع زيادة الطلب على السفر خلال موسم العطلات الشتوية، ونحن سعداء اليوم بالإعلان عن بدء الرحلات إلى غروزني".

تقع غروزني على نهر سونزا، وهي عاصمة جمهورية الشيشان وتشتهر بكونها مركز شمال القوقاز. وتحتوي المدينة على كثير من المعالم بما في ذلك العمارة الحديثة ومراكز التسوق والمعالم السياحية مثل مسجد قبة غروزني المركزي.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "لطالما كانت روسيا سوقًا مهمًا لفلاي دبي.

من خلال الخط المباشر الجديد بين دبي وغروزني، نواصل دعم وتسهيل تدفق حركة السفر والتجارة والسياحة من الأسواق التي كانت تفتقر إلى الرحلات الجوية في السابق".

سيستمتع المسافرون في درجة الأعمال بالمساحة والخصوصية داخل مقصورة الطائرة و المقعد المريح، والترفيه على متن الطائرة بما في ذلك أكثر من 120 فيلمًا ومجموعة من خيارات الطعام. سيستفيد المسافرون أيضًا من الوزن المسموح به للأمتعة المسجلة والمسار السريع في خدمات الهجرة والجوازات في المبنى 2 في مطار دبي الدولي.

أما المسافرون على الدرجة السياحية فيمكنهم التمتع بمقاعد ريكارو المريحة ويمكنهم شراء مقعد بمساحة إضافية للأرجل بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة والمرطبات. تواصل فلاي دبي نشر خدمة الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح المسافرين البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار في الأسعار بين (فليكس / القيمة) أو (لايت) حسب احتياجات السفر الخاصة بهم.

ستكون رحلات هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سهولة عبر مطار دبي إلى 155 وجهة بين كل من شبكة طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تفاصيل الرحلات والأسعار

تبدأ أسعار درجة الأعمال من دبي إلى غروزني من 5315 درهما وأسعار الدرجة السياحية من 1975 درهما، أما أسعار درجة الأعمال من غروزني إلى دبي فتبدأ من 79649 روبل فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 35084 روبل.

ستقوم فلاي دبي بتشغيل رحلات FZ 987/988 بين مطار دبي الدولي، المبنى 2 ومطار غروزني مرتين في الأسبوع ابتداءً من 17 ديسمبر.



وقت الوصول مطار الوصول وقت المغادرة مطار المغادرة رقم الرحلة

01:25 GRV 22:40 DXB FZ 987

07:10 DXB 02:25 GRV FZ 988

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من مركز العملاء في روسيا على الرقم 8 800 555 2833 أو من خلال متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركاء السفر لدينا.

تمت إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم.

وفرت فلاي دبي مؤخرًا تأمينًا شاملا على السفر متعدد المخاطر يشمل تغطية تأمينية ضد كوفيد-19 لمنح المسافر استر للرعاية الصحية و ان ام سي لتوفير أسعار خاصة لفحص بي سي آر.

للاستفادة من هذه الأسعار الخاصة، يجب أن يقدم المسافر تأكيد حجز صالح مع فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة جواز السفر.

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