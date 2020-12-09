أعمال الإنشاءات في مشروع "مدينة جميرا ليفينج" السكني على مسارها للتسليم في 2021

المصدر: دبي - البيان

تتواصل الأعمال الإنشائية في "مدينة جميرا ليفينج"، المشروع السكني الحصري التابع لشركة دبي القابضة والمخصص للتملك الحر بموقعه المتميز في مدينة جميرا مقابل برج العرب، على مسارها المرسوم للتسليم في الموعد المقرر خلال الربع الثاني من عام 2021.

وكانت أعمال بناء المجمع المتكامل، الذي تم الإعلان عنه عام 2018 ويمتد على مساحة 3.85 مليون قدم مربعة بإطلالات متميزة، انطلقت عام 2019.

وتتألف المرحلة الأولى من المشروع من بنائين سكنيين يضمّان وحدات سكنية فسيحة وعصرية تبدأ من 1.7 مليون درهم وتتدرج من شقق بغرفة نوم واحدة إلى شقق بأربع غرف نوم. وفيما بلغت نسبة الإنجاز 63% من المقرر تسليم المبنيين في الربع الثاني من عام 2021.

واكتملت الأعمال الأساسية بالمشروع والتي تشمل الأساسات والهيكل، كما وصلت نسبة الإنجاز في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة والتشطيبات النهائية إلى 66%. فيما يتواصل العمل على طابق البوديوم الذي سيضم حوض سباحة واسع بمساحة 180 متراً مربعاً. وقد تم بيع 99% من المرحلة الأولى نظراً إلى الطلب المتنامي على الوحدات السكنية ذات الموقع المميز وجودة البناء العالية والمرافق الفريدة والتصميم العصري.

وتستمر أعمال الإنشاءات أيضاً في المرحلة الثانية التي تضم ثلاثة مبانٍ سكنية تحتوي على شقق فاخرة بمساحات متنوعة من غرفة إلى أربع غرف نوم، حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال البناء الرئيسة 42% حتى يتم التسليم في الموعد المقرر في الربع الثالث من عام 2021. وتشهد المرحلة الثانية من المشروع طلباً قوياً حيث تم بيع الوحدات بالكامل تقريباً.

ولقي مشروع "مدينة جميرا ليفينج" استجابة ممتازة حتى الآن من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث بلغت نسبة شراء المستثمرين من خارج دولة الإمارات 43.52% من مجموع الوحدات. ويعكس نجاح هذا المشروع في الأسواق الدولية رسوخ جاذبية دبي كوجهة استثمارية عالمية مفضلة.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، العضو المنتدب لدى دبي القابضة: "سعداء بالتقدم الذي حققه مشروع مدينة جميرا ليفينج الريادي خلال أقل من عامين ووسط الأوضاع الحالية الاستثنائية عالمياً. وكلنا ثقة أن هذا المجمع السكني سيصبح لدى اكتماله أحد أكثر الوجهات الجذابة في دبي التي تجسد نمط الحياة العصري الفاخر. ونتطلع إلى الترحيب بأول سكان المشروع في عام 2021".

وأضاف: "دبي القابضة أشرفت على التطوير الاستراتيجي لمنطقة جميرا طوال سنوات. وفي حين تعد أنماط العيش الفاخرة من ابرز مزايا هذه المنطقة، سيقوم هذا المشروع بالارتقاء بها إلى مستويات جديدة وترسيخ مكانتها كالوجهة المفضلة للسكان والسياح على حد سواء. وسوف نواصل الالتزام برسالتنا لتطوير أفضل المشاريع التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدبي وتعزز مشهدها العمراني المتميز وتقدم قيمة استثنائية مضافة إلى سكانها".

ويطل مشروع "مدينة جميرا ليفينج" على ساحل الخليج العربي وهو أول مشروع سكني مخصص للتملك الحر في منطقة أم سقيم بدبي. ويعد المشروع الرئيسي والمؤلف من 54 مبنى، جزءاً من منطقة صديقة للبيئة توفر نمط حياة صحي ممتع وتعكس شعور الإقامة في منتجع بمدينة جميرا. كما استوحى المشروع تصميمه من تراث دبي الثقافي، وهو متصل بسوق مدينة جميرا عبر جسر مشاة مكيف يساهم في التكامل بين الموقعين ليخلق وجهة مركزية للتسوق والسكان في آن.

وإلى جانب تقديم نمط عيش فاخر في قلب مدينة دبي، يحتوى المجتمع السكني المستقل على مرافق متكاملة، تشمل مركزاً للتسوق، ومختلف خدمات الاستقبال، ودور حضانة الأطفال، ومناطق اللعب، والمتنزهات والمساحات المفتوحة، والنوادي الرياضية وأحواض السباحة، ومواقف سيارات للسكان، وموقف سيارات مخصص للزوار. ويتمتع المشروع بممرات مشاة مظللة ممتدة ومسارات خاصة للجري وركوب الدراجات، وهو يعكس التزام شركة دبي القابضة بالمعايير الرفيعة ومنحها الأولوية لمتطلبات عملائها.

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