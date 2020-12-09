حمد الشيباني: دبي رسمت استراتيجيات ممنهجة لتجاوز العقبات

المصدر: دبي - البيان

تفقد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، جناح الدائرة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، وذلك بحضور بطي عبد الله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وأحمد محمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري.

وأكد الشيباني أثناء جولته في المعرض، مستطلعاً أجنحة الجهات الحكومية الأخرى، أن استضافة المعرض لهذا العام بشكل مباشر، دليل على سرعة تعافي إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، من تداعيات وباء «كوفيد 19»، موضحاً أنها إشارة على قدرة الإمارة في رسم استراتيجيات ممنهجة، لتجاوز العقبات، وخلق فرص حقيقية منها.

وزار حمد الشيخ أحمد الشيباني، عدة أجنحة موجودة في المعرض، بهدف الاستفادة من الخبرات، وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، عبر توفير بنية تحتية تسهم في صناعة المستقبل.

واستقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، زوارها في المعرض، وعرضت عليهم أبرز مبادراتها.

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