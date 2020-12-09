عبدالله المري يتفقد منصة شرطة دبي في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020.

واطلع بحضور العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، على محتويات المنصة من ابتكارات وتطبيقات ذكية تعرضها مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد أفراد المجتمع وأن تكون «دبي المدينة الآمنة».

وأكد المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية، الذي تقدم فيه مختلف الدوائر الحكومية أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية وتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة تلبي توقعات وطموحات القيادة الرشيدة إلى أن تكون دولة الإمارات دائماً في مصاف الدول المتقدمة وخاصة في الجوانب التكنولوجية والتقنيات الذكية. وعقب تفقد معالي الفريق المري منصة شرطة دبي تجول في أروقة المعرض، واطلع على المشاركات القيمة.

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