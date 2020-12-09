شرطة دبيتعرض 3 خدمات ذكية تعزز سعادة وأمن المجتمع

المصدر: دبي - البيان

عرضت القيادة العامة في شرطة دبي خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، 3 من أهم الابتكارات والمشاريع والخدمات الذكية التي تقدمها إلى أفراد المجتمع، الهادفة إلى تعزيز التواصل معهم وتحقيق الأمن والأمان لهم وإسعادهم، والمتمثلة في نقاط الضواحي، ومركز الشرطة الذكي SPS والتطبيق الذكي المتوفر على أبل ستور وأندرويد.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التواصل مع مختلف فئات المجتمع من خلال الابتكارات المتنوعة التي توفرها لهم والهادفة إلى إسعادهم والعمل على تعزيز الأمن والأمان لهم وتلبية احتياجاتهم في وقت قياسي وبطريقة ذكية وسهلة، مبيناً أن أحد أبرز المشاريع التي أنجزتها شرطة دبي مؤخراً في التواصل مع مختلف فئات المجتمع يتمثل في نقاط الضواحي.

قنوات تواصل

وأوضح الرزوقي أن نقاط الضواحي تهدف إلى توفير قنوات تواصل جديدة مع أفراد المجتمع في مختلف المناطق السكنية، ورصد احتياجات أفراد المجتمع، وتقديم مختلف الخدمات الجنائية والمرورية لهم على مدار الساعة.

وأكد أن شرطة دبي عززت أيضاً تواصلها مع أفراد المجتمع من خلال منظومة مراكز الشرطة الذكية «SPS»، والتي تنقسم لعدة أجزاء، منها مراكز الشرطة الذكية الرئيسية والتي تعتبر من المراكز الكبيرة التي تحتوي على مختلف الأجهزة والأنظمة، والتي تدار بدون تدخل بشري.

وأفاد بأن عدد المعاملات التي قدمها أفراد المجتمع عبر مراكز الشرطة الذكية «SPS» في 10 أشهر، بلغت 60 ألفاً و215 معاملة، مبيناً أن أبرز الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية تتمثل في «إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك عبر التواصل المباشر بالفيديو كونفرنس مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل عن كافة التفاصيل الخاصة بالبلاغ، ثم يرسل له محضر إفادته للتوقيع عليه، إلى جانب توفير مختلف أنواع معاملات الخدمات الجنائية، والخدمات المرورية وخدمة الشهادات والتصاريح».

التطبيق الذكي

وعززت القيادة العامة لشرطة دبي تواصلها مع أفراد المجتمع عبر تطبيقها الذكي المتوفر على أنظمة هواتف أبل ستور IOS وأندرويد، والذي يُمكن أفراد الجمهور من الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر.

وأكد العميد خالد الرزوقي أن عدد الأشخاص الذين أقدموا على تحميل تطبيق شرطة دبي الذكي على هواتفهم النقال بلغ 2 مليون و369 ألفاً و606 وذلك على أنظمة هواتف أبل «IOS» و«أندرويد»، موضحاً أن التطبيق يوفر عدداً كبيراً من الخدمات كالتنبؤ بالحوادث وإرسال طلبات استغاثة بشكل آلي، وإرسال إشعارات عن الحالة المرورية ودفع المخالفات المرورية، وخدمة الإبلاغ عن حادث مروري بسيط، والإبلاغ عن التصرفات المشبوهة و المركبات المخالفة أو المعرقلة لحركة المركبات، وخدمة «كلنا شرطة» وخدمة «عين الشرطة» الهادفة إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية وغيرها من الخدمات.

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