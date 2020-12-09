مبادرات موانئ دبي العالمية الرقمية تدعم قطاع الأعمال في الدولة

المصدر: دبي - البيان

رسّخت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، المُمكِّن الرائد للتجارة الذكية، مكانتها القيادية في تعزيز ممارسة الأعمال للشركات التجارية، من خلال مساعدتها عبر منظومتها الرقمية المتكاملة على زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية ضمن رؤيتها لتبني التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التجارة الإقليمية.

وتم استعراض تلك الرؤية خلال الندوة الحوارية التي شارك فيها إبراهيم النجار، مدير إدارة تقنية المعلومات في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والتي نظمتها شركة «اتصالات» خلال جيتكس 2020؛ حيث تمت مناقشة الفرص التجارية المتاحة خلال فترة الجائحة، وتحليل التوقعات المستقبلية لممارسة الأعمال، واستعراض الاستراتيجية الرقمية لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وخططها لدعم قطاع الأعمال في دولة الإمارات خلال هذه المرحلة وما بعدها.

وسلّط النجار الضوء على المبادرات التقنية المتقدمة التي أطلقتها الشركة، والتي تساعد على تمكين الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، تماشياً مع الأهداف الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2030، وتعزيزاً لاقتصاد الدولة عبر دعم الصناعة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تعزيز الفرص

وتلعب التقنيات المتقدمة لمنظومة موانئ دبي العالمية، دوراً رئيساً في الأتمتة والمساعدة على خلق الفرص التجارية لعملائها، عبر زيادة كفاءة عملياتهم التشغيلية والحفاظ على تحسين أدائهم؛ من خلال استخدام الروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، للوصول إلى تكامل ذكي بين جميع مرافق البنية التحتية.

تمكين التجارة

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، المدير التنفيذي لـ «جافزا»: «نؤمن في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، بشكل راسخ بالاستثمار في الرقمنة لدفع مستقبل التجارة العالمية، ويُعد تمكين التجارة الذكية أمراً بالغ الأهمية؛ حيث تعزّز التكنولوجيا الحديثة النمو المتصاعد لأعمالنا، وتزيد من قدراتنا اللوجستية، كما تطور من قدرتنا على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ما يعطينا العزيمة لابتكار أساليب جديدة في استخدام التكنولوجيا الرقمية، ومواصلة مسيرتنا في دعم التجارة العالمية».

وأضاف المعلم: «من خلال خططنا للتحول الرقمي، نتطلع إلى تعزيز أداء قطاعات الأعمال الرئيسة العاملة لدينا، اعتماداً على منصات التزويد الخاصة بنا، لتحفيز النمو في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، ما يفتح الفرص أمام الشركات العاملة لدينا لزيادة إيراداتها، ويثبت كفاءة استراتيجيتنا التي تضع العميل أولاً، وتعزّز تجربة المتعاملين في جميع قطاعات الأعمال لدينا.

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