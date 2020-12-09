«جيتكس» يطلق أحدث تقنيات مكافحة «كوفيد 19» في العالم

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

عرضت هيئات حكومية وشركات خاصة عدداً من الابتكارات التقنية التي تعتبر من الأحدث عالمياً، والتي يمكن استخدامها في الجهود الرامية لمكافحة مرض وانتشار عدوى «كوفيد 19» الذي تسبب بالعديد من المصاعب الاقتصادية للمستهلكين والشركات في العالم.

ولفت الخبراء في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» على هامش «جيتكس 2020»، إلى أن التقنيات تساعد في ضمان استمرارية الأعمال من خلال تأمين التواصل بأشكاله المختلفة والحصول على المعلومات والمساعدة الضرورية وضمان التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التوافق مع العديد من التوجيهات الخاصة بسير العمل خلال «كوفيد 19»، مشيرين إلى أن سوق التقنيات المرتبطة بـ«كورونا» يقدر اليوم بحوالي 500 مليون دولار.

ومن ضمن التقنيات العديدة التي تم إطلاقها رصد «البيان الاقتصادي» بعض أبرز التقنيات الحديثة.

«سبوت بوت»

وعرضت «ديوا الرقمية» التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي في معرض جيتكس 2020 «سبوت روبوت» بالتعاون مع شركة بوسطن دايناميكس الأمريكية، والذي يساعد المهندسين على تحديد وإصلاح الأعطال في مناطق الأوبئة أو التلوث أو الحرائق وغيرها من الأماكن الحرجة من دون تعريض حياة المهندسين للخطر.

وأوضح حميد الزرعوني، مدير أول المشاريع الخاصة في «ديوا»، أن هيئة كهرباء ومياه دبي والمدير في شركة «ديجيتال إكس» التابعة لـ«ديوا» هي أول جهة في العالم تعرض «سبوت روبوت» ولأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية هذا الروبوت المزوّد بعدد من المستشعرات و16 كاميرا عالية الدقة 4K من جهات الروبوت الأربع، بالإضافة إلى إمكانية تركيب إضافات وملحقات مختلفة يصل وزنها حتى 15 كيلوغراماً.

حوسبة الحواف

وقال الدكتور كريس كوبر، الرئيس والمدير العام الإقليمي لمجموعة مراكز البيانات في «لينوفو»، إن الشركة تركز في «جيتكس» على توفير طرفيات مراكز البيانات لتعزيز استفادة العميل من البيانات الناتجة بشكل بسيط وعملي.

وأضاف: نقوم بعرض نموذج Server Edge 350 الذي يعتبر مركز بيانات مصغر يستخدم أحدث تقنيات حوسبة الحواف Edge Computing في التحقق من التباعد الاجتماعي في الأماكن المختلفة من خلال ربطها ببرمجيات قادرة على التعرف على الوجه.

وأكد أن هناك انبلاجاً كبيراً للبيانات بسبب عدد الأجهزة الهائل المتصلة بالإنترنت، لافتاً إلى أن 10% من إجمالي البيانات في العالم يتم إنتاجها خارج مراكز البيانات والسحابة في اليوم مقابل 70% في 2025، حيث سيكون هنالك حوالي 80 مليار جهاز متصل بالإنترنت.

تجنب العدوى

قالت جاي بهاتيا المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «إكسبرت هب روبوتيكس»، إن الشركة عرضت مجموعة من الروبوتات الحديثة التي يتم استخدامها حالياً في عدد من دول العالم في المستشفيات أو مراكز التسوق والمحال التجارية الكبيرة، وذلك لتجنب العرض للعدوى بـ«كوفيد 19». وأضافت: يمكن للروبوتات التعامل مع العملاء أو المرضى ليس لحماية الأطباء والموظفين فحسب، بل كذلك لتبادل أو استلام البيانات مع العملاء.

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