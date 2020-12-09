30 % نمو سوق الأمن السيبراني في الإمارات بنهاية نوفمبر

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد مسؤولون وخبراء تقنيون، أن زيادة التحول السحابي وأزمة «كوفيد 19»، التي أدت إلى نمو العمل والتعلم عن بعد، أدى إلى نمو سوق الأمن السيبراني للأعمال في الإمارات، بنسبة لا تقل عن 30 % بنهاية نوفمبر الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت الخبراء في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، على هامش معرض جيتكس 2020، أن التحول نحو العمل عن بعد أزمة «كوفيد 19»، أبرز الثغرات الأمنية في البنى التحتية الرقمية في العديد من الشركات، خصوصاً أن العمل عن بعد يتطلب تأمين الشبكة بشكل شامل، بدءاً من المستخدم النهائي وحتى السحابة.

أولوية رئيسة

وأكد فهد الحساوي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، على هامش مشاركة دو في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، أن تعزيز أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والشبكات، بات بمثابة أولوية رئيسة للشركات، ولا سيما في ظل التحولات التي شهدها العالم مؤخراً، والاتجاه نحو العيش والعمل في عالم رقمي بشكل كامل.

وأشار إلى أن مشاركة دو في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، تنسجم مع مساعي وحرص الشركة المستمر على تمكين المؤسسات من النجاح في العصر الرقمي الجديد، والمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي، ضمن إطار يضمن أمن البيانات وشبكات الاتصال.

مستويات جيدة

وقال مجد سنان رئيس «تريند مايكرو» في الإمارات، إن زيادة التحول السحابي في الشركات خلال وبعد أزمة «كوفيد 19»، رفع الطلب على منتجات الأمن السيبراني في الإمارات إلى مستويات جيدة، مشيراً إلى نمو أنشطة الشركة في الدولة بحوالي 35 % في نفس الفترة.

وأضاف: «كان تأمين أنظمة المعلومات والبيانات، من أهم المواضيع التقنية هذا العام. وكان هنالك زيادة في الطلب على الأمن السيبراني بالنسبة للقطاعات التي تتطلب العمل عن بعد. ونتوقع أن يكون تأمين البنى التحتية السحابية، من أهم المواضيع العام المقبل، خصوصاً مع زيادة عمليات التحول السحابي.

مستقبل رقمي ناجح

وأكّد فادي رشماني، المدير الأول والمدير العام لشركة «دِل تكنولوجيز» في الإمارات، أن الأمن السيبراني، وخصوصاً أمن المستخدم النهائي، هو أحد أهم المواضيع في جيتكس هذا العام، وذلك بالتزامن مع تحديث البنى التحتية، والترحيل إلى السحابة المتعددة الحاصل في الشركات، لافتاً إلى أن بناء قوى عاملة متصلة، وتأمين الأصول الرقمية الأساسية، ستكون إجراءات رئيسة في تمهيد الطريق نحو مستقبل رقمي ناجح».

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