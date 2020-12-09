استطلاع أوليفز وايمان: الإمارات الأسرع انتقالاً لتقنية الجيل الخامس عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

أظهرت نتائج استطلاع حديث، تَصدُّر دولة الإمارات الترتيب العالمي، من حيث جاهزية سكانها واستعدادهم للتعامل مع تقنيات الجيل الخامس، مع إمكانية انتقال 70 % من المشاركين في الاستطلاع إلى مزود خدمة آخر يتبنى هذه التقنية، ويوفر نظام الفوترة الموحد، وذلك بحسب نتائج دراسة صادرة عن شركة أوليفر وايمان، إحدى أبرز الشركات العالمية في الاستشارات الإدارية.

وقال روجيرو دينيس رئيس قسم الاتصالات والإعلام والتقنية في شركة أوليفر وايمان: «لطالما احتفظت دولة الإمارات بمكانة مرموقة بين أكثر الدول تقدماً وابتكاراً في العالم في خدمات الاتصالات والتقنية، فكانت أول دولة عربية تطلق تقنيات الجيل الخامس».

وكانت تقنيات الجيل الخامس قد حققت خلال فترة قصيرة مكاسب كبيرة، بسبب السرعة والسعة العالية التي تتمتع بها، حيث إن ما يقارب من نصف الشباب في دولة الإمارات (47 %)، متحمسون حيال الفرص التي تقدمها هذه التقنيات في الدولة، بحسب الاستطلاع الذي شاركت فيه مختلف الفئات العمرية في كافة أنحاء الدولة.

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