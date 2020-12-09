«دبي للطيران المدني» تختار «دو» لنقل بياناتها إلى سحابة دبي بالس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن اختيارها من جانب هيئة دبي للطيران المدني، لتولي عملية الإشراف على نقل جميع مراكز البيانات والتطبيقات الخاصة بالهيئة إلى منصة دبي «بالس» المستندة إلى السحابة.

وستنضم هيئة دبي للطيران المدني بموجب هذه الشراكة إلى شبكة بلوك تشين، عبر اختيارها منصة بلوك تشين إيدج من «دو» لاستضافة أجهزتها المتصلة بشبكة بلوك تشين أو ما يعرف «بالعقدة» وأعلن الجانبان عن الشراكة خلال أسبوع جيتكس .

رؤية

وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو: تشكل مسألة خلق المزيد من القيمة لشركائنا وتقديم الدعم لهم ومساعدتهم على النمو المستدام بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، ركيزة أساسية في رؤية «دو».

ويسرنا التعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، حيث نتطلع قدماً لرؤية النتائج التي ستثمر عن هذه الشراكة. وقال عبد الرحيم الملا – المدير التنفيذي لقطاع الدعم والاتصال المؤسسي في هيئة دبي للطيران المدني: خطوة مهمة لهيئة دبي للطيران المدني في إطار مساعيها الرامية إلى دعم الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وضمان الاستدامة في السلامة والأمن وحماية البيئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز