400 ألف مسافر متوقع من وإلى دبي في موسم العطلات

المصدر: دبي - البيان

توقعت «طيران الإمارات»، أن يشهد الطلب على السفر في موسم العطلات، طفرة كبيرة، حيث يصل عدد المسافرين من وإلى دبي، إلى 400 ألف. وقالت الناقلة إنه من المتوقع أن يزيد عدد الركاب المغادرين عبر المبنى 3 بمطار دبي الدولي، على 200 ألف راكب.

ووفقاً لسجل حجوزات الناقلة، فإن حركة المسافرين سوف تصل إلى الذروة يوم 11 ديسمبر، وسوف يبدأ معدل حركة المسافرين بالارتفاع حتى يوم 21 ديسمبر الجاري. كما تبيّن أرقام الحجوزات، أن أكثر من 200 ألف مسافر سوف يصلون إلى دبي، على رحلات «طيران الإمارات» خلال هذه الفترة.

وتذكّر «طيران الإمارات» عملاءها، بضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم، والوصول والوجود في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

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