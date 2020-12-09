بنوك دبي تضخ 38 ملياراً في شرايين الاقتصاد

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

ضخت بنوك دبي 38 مليار درهم في شرايين الاقتصاد خلال 12 شهراً، واستحوذت على نحو 49.4% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي وصل إلى 891 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة أساس سنوي بنحو 4.5% أو ما يوازي 38 مليار درهم مقابل 853 ملياراً في نهاية أغسطس 2019، بينما زادت بنسبة 2.9% أو ما يعادل 25.1 ملياراً منذ مطلع العام الجاري مقارنة بنحو 865.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019.

واستحوذت بنوك دبي على نحو 49.4% من إجمالي الائتمان المصرفي (القروض) في الدولة والبالغ 1.804 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

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