إسرائيل من أهم 10 شركاء تجاريين لدبي قريباً

المصدر: (دبي - بشار باغ)

توقع حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، انضمام إسرائيل لقائمة أهم 10 شركاء تجاريين لدبي في العالم خلال الفترة القليلة المقبلة، ويأتي ذلك، في ظل الآفاق التجارية والاستثمارية الواعدة في مجموعة واسعة من القطاعات والمنتجات والسلع، وتكامل المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها الإمارات وإسرائيل.

وقال في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، على هامش زيارة الدكتور رون تومر رئيس جمعية الصناعيين الإسرائيليين، إلى مقر غرفة دبي، إن الغرفة تعمل مع العديد من المؤسسات والهيئات الإسرائيلية، بما يشمل غرف التجارة والصناعة، والجهات المعنية بالصادرات والصناعة والزراعة، بهدف تعزيز العلاقات في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الغرفة أعدت دراسة متكاملة حول أهم الفرص الاستثمارية والتجارية بين الإمارات وإسرائيل.

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