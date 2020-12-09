دبي الـ 9 عالمياً في مؤشر التنقل

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

حلت دبي في المركز الأول إقليمياً والـ 9 عالمياً، في مؤشر تنقل المدن 2020، الذي أصدرته مؤسسة «ديلويت»، ودرست فيه 36 مدينة رئيسة في جميع أنحاء العالم، وقامت بتقييمها بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير، عبر ثلاثة مواضيع أساسية: الأداء والمرونة، الرؤية والقيادة، والخدمة والشمول.

وتتناول الموضوعات احتياجات سكان المدينة، ولكنها تأخذ أيضاً في الاعتبار مستقبل التنقل والاستعداد لكل نظام.

وذكر التقرير أن مشهد التنقل في دبي يتطور باستمرار، حيث تقوم المدينة باختبار تجريبي للتنقل الذكي، من خلال مناطق المدن الذكية المخصصة. ومع ذلك، فإن التفضيل البصري، هو للمركبات الخاصة، جزئياً كرمز للمكانة، وجزئياً لأسباب تتعلق بالراحة والمناخ. يجب أن يكون الهدف، هو توفير خيارات نقل عام أرخص وأكثر أماناً وأسرع.

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