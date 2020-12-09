«الشارقة لريادة الأعمال» يقدم مناهج تفكير غير تقليدية لتحقيق النجاح

المصدر: الشارقة - البيان

شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2020، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، في الفترة بين 6 و10 ديسمبر، تحت عنوان (صناع التغيير)، ورشتي عمل قدمتهما المتخصصة في علم الطاقة الجسدية والتدريب الذهني، سيلفت بينتو، مؤسس شركة «لومينيسنس ليفينج».

واستهدفت ورشتا العمل مساعدة رواد الأعمال المشاركين في الدورة الرابعة من المهرجان، الذي ينظم افتراضياً بشكل كامل هذا العام، على تطوير مناهج تفكيرهم حول الثروة وتمكينهم من الأدوات التي تمهد الطريق أمامهم نحو النجاح.

وجاءت ورشة العمل الأولى، التي عقدت مساء أول من أمس تحت عنوان «المال والوفرة: نقطة التحول»، اصطحبت فيها المدربة سيلفت بينتو رواد الأعمال إلى الماضي عندما بدأت تتبلور نظرتهم للمال وطريقة تفكيرهم حول الوفرة، وساعدتهم على تغيير طريقة تفكيرهم حول الثروة والرخاء التي اكتسبوها في مرحلة الطفولة، والتي اعتبرتها السبب الحقيقي الذي يقف أمام نجاح الكثيرين.

وكشفت سيلفت بينتو في ورشة العمل الثانية بعنوان «ريادة الأعمال: تغييرات جذرية في طريقة التفكير»، عن أن تبني رواد الأعمال توجهات أكثر ابتكاراً ومرونة يسهم بتغيير طريقة تفكيرهم وضمان نجاحهم أثناء الأزمات، وأشارت إلى أن نجاح رواد الأعمال في هذه المرحلة التي تتسم بتعقيد وسعة المنظومة الاقتصادية مرتبط بالجرأة في تقديم الأفكار الجديدة ومراجعة ومحاكمة المفاهيم التقليدية السائدة وعدم التردد في تطويرها.

وواصل المهرجان فعالياته أمس، حيث نظم 3 ورش عمل متخصصة ذات منحى عملي تحت إشراف خبراء عالميين، من منظمة «مدرسة الحياة»، ومقرها في المملكة المتحدة، والتي تشارك في المهرجان للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

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