«مضياف» يطلق برنامج التدريب الشتوي

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق فريق توطين القطاع السياحي «مضياف» في كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» برنامجه التدريبي للعطلة الدراسية الشتوية 2020 بنظام التعلم عن بعد، وذلك على مدار 4 أسابيع ابتداءً من 13 ديسمبر 2020 وحتى يوم الخميس 7 يناير 2021.

وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال عقد 4 دورات متكررة وفقاً للمواعيد التالية: الدورة الأولى من 13 – 17 ديسمبر، والثانية من 20 – 24 ديسمبر، أما الدورة الثالثة فهي من 27 - 31 ديسمبر، فيما تعقد الدورة الرابعة والأخيرة من 3 – 7 يناير 2021. علماً بأنه يمكن للراغبين بالمشاركة في إحدى هذه الدورات اختيار الموعد المناسب لهم.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي بكلية دبي للسياحة: يقام برنامج التدريب الشتوي لهذا العام، في موعده كالمعتاد منذ إطلاقه لأول مرة في العام 2018، ولكن المختلف هذا العام أننا نعقده بنظام التعلم عن بعد، عقب النجاح الذي شهده البرنامج الصيفي لهذا العام، والذي تم تنفيذه بنفس النظام. ويأتي اعتماد التعلم عن بعد في تنفيذ البرنامج من منطلق الحرص على سلامة المشاركين خاصة في ظل الظروف الراهنة مع جائحة «كوفيد 19».

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