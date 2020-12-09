«أدنوك للتجارة العالمية» تبدأ رسمياً نشاط تداول المنتجات المكررة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، رسمياً بدء «أدنوك للتجارة العالمية» - المشروع المشترك بين أدنوك 65% و«إيني» الإيطالية بنسبة 20% و«أو إم في» النمساوية بنسبة 15% نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة في الأسواق العالمية.

ونظمت «أدنوك للتجارة العالمية» حفل افتتاح افتراضياً شارك فيه معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، وراينر سيل، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوي.

خطوة مهمة

وقال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة بالعمل على تعزيز القيمة في مختلف مجالات أعمالنا والتعاون مع شركاء دوليين بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة ونقل الخبرة والمعرفة، يأتي الإعلان عن بدء «أدنوك للتجارة العالمية» نشاطها في تجارة وتداول المنتجات المكررة ليمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي، كما يعكس تركيزنا الدائم على تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة لعملائنا بأفضل المستويات.

وأضاف: ستمكننا «أدنوك للتجارة العالمية» من تعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى أسواق وعملاء جدد عبر التعاون الوثيق مع شركائنا في «إيني» و«أو إم في». كما ستساعد هذه الذراع التجارية الجديدة في تعزيز مهارات كوادرنا البشرية عبر الجمع بين أصحاب الخبرات الطويلة في مجال تجارة وتداول المنتجات مع الكوادر الشابة المواطنة، مما يتيح فرصاً واعدة للتطوير المهني لأبناء الإمارات وتحقيق مصادر دخل إضافية لأدنوك ولدولة الإمارات.

أدوات جديدة

وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والإمداد والتداول في أدنوك: تمتلك أدنوك للتجارة العالمية الأنظمة والسياسات والإجراءات والكوادر المؤهلة لبدء التداول، ونحن نتطلع إلى تقديم حلول جديدة ومتكاملة لعملائنا المحليين والدوليين لمواصلة تعزيز وزيادة القيمة لأدنوك وشركائها.

وتمارس «أدنوك للتجارة العالمية» نشاطاتها انطلاقاً من المركز المالي الدولي في سوق أبوظبي العالمي، جنباً إلى جنب مع «أدنوك التجارية» التي أنجزت أول تداول للمشتقات في وقت سابق من هذا العام، و«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، التي ستطلق عملياتها لبدء تداول العقود الآجلة لخام «مربان» في 29 مارس 2021 في حال الحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية. ويسهم افتتاح أدنوك مكتبين لوحدتيها التجاريتين في سوق أبوظبي العالمي في تعزيز مكانته مركزاً رائداً لتداول وتجارة السلع في منطقة الشرق الأوسط.

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