«أبتاون تاور» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يتخطى ارتفاع 150 متراً

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أن برج أبتاون تاور، الذي يشكل المرحلة الأولى من مشروعه المرتقب أبتاون دبي، قد وصل إلى ارتفاع 153 متراً، مع اكتمال 32 طابقاً من البرج.

وسيبلغ طول أبتاون تاور 340 متراً عند اكتماله، وسيضم 188 غرفة وجناحاً فاخراً ومطاعم حصرية ومرافق مؤتمرات شاملة ومكاتب من الدرجة الأولى بمساحات عالية الكفاءة و229 وحدة سكنية ذات تصميم فريد. وبناءً على استراتيجية البناء الذكية والمستدامة، سيكون البرج متوافقاً مع التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وسيحتضن مركز أعمال فائق التطور لمركز دبي للسلع المتعددة. ومُنحت أخيراً شركة انتيريرز العالمية امتياز تجهيز الوحدات الفندقية والسكنية التابعة لعلامات تجارية.

تقدم كبير

وشهد 2020 إحراز تقدم كبير في عمليات البرج مع اكتمال بنية المساحات المكتبية. في حين ستشتمل المرحلة التالية من الإنشاءات استكمال بنية المساحات الفندقية. كما بدأ العمل على إتمام الواجهات حتى الطابق 14، وتستمر أعمال التشطيب الداخلي وكذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة عبر الطوابق الـ 29 الأولى.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نقترب خطوة أخرى نحو تعزيز مركز الأعمال العالمي الرائد الذي أنشأناه هنا في دبي مع تقدم أعمال البرج نحو اكتمالها. وبعد انضمام أكثر من 1750 شركة إلى مركز دبي للسلع المتعددة طوال عام 2020، تواصل منطقة أبتاون دبي رحلة النمو من خلال استقطاب المزيد من الشركات والمقيمين والزوار إلى دبي عبر التسهيلات التجارية ومجموعة العروض السكنية والترفيهية الرائدة التي تقدمها».

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