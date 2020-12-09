بنوك دبي تضخ 38 ملياراً بشرايين الاقتصاد في 12 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ضخت بنوك دبي نحو 38 مليار درهم في شرايين الاقتصاد، خلال 12 شهراً، واستحوذت على نحو 49.4 % من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

ووصل رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي، إلى 891 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بزيادة أساس سنوي بنحو 4.5 %، أو ما يوازي 38 مليار درهم، مقابل 853 ملياراً في نهاية أغسطس 2019، بينما زادت بنسبة 2.9 %، أو ما يعادل 25.1 ملياراً منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بنحو 865.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019.

واستحوذت بنوك دبي على نحو 49.4 % من إجمالي الائتمان المصرفي (القروض) في الدولة، والبالغ 1.804 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي. وحاز القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الإقراض المصرفي لبنوك دبي، مع وصول رصيده إلى 516.2 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي.

وزاد إجمالي القروض التي ضختها بنوك دبي في قطاع الأعمال والصناعة، ليصل رصيدها إلى 378.3 مليار درهم، بنهاية سبتمبر، مقابل 378.2 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة طفيفة بنسبة 0.01 %، بينما وصل رصيد القروض الشخصية إلى 137.9 ملياراً بنهاية سبتمبر، مقابل 139.3 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019، بينما وصل الإقراض للأجانب غير المقيمين إلى 76.7 ملياراً بنهاية يونيو الماضي، مقابل 81.4 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019.

وارتفع إجمالي رصيد ودائع بنوك دبي إلى 894.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.6%، مقارنة بنحو 847.2 مليار درهم في سبتمبر 2019، وبانخفاض على أساس شهري بنحو 0.6 %، مقابل 899.9 مليار درهم في أغسطس السابق عليه، وبزيادة بنسبة 2.8 % منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنحو 870.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

بنوك أبوظبي

ووصل رصيد الإقراض المصرفي لبنوك أبوظبي إلى 754.8 مليار درهم نهاية سبتمبر بزيادة 2.9 %، مقارنة بنحو 733.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019، ما يعني ضخ نحو 21 مليار درهم في شرايين الاقتصاد منذ بداية العام، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 7.1%، أو ما يوازي 50.2 مليار درهم، مقابل 704.6 مليارات نهاية سبتمبر 2019. ووصل رصيد القطاع الخاص من الإقراض المصرفي لبنوك أبوظبي في الأشهر التسعة الأولى إلى 476.3 ملياراً.

أصول

بلغت أصول بنوك دبي 1.538 تريليون درهم مع نهاية سبتمبر، مستحوذة على نحو 47.3 % من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، والبالغة 3.25 تريليونات درهم، فيما بلغت حصة بنوك أبوظبي نحو 44.75 %، مع بلوغها 1.455 تريليون درهم، فيما بلغت أصول البنوك في الإمارات الأخرى، 258.7 مليار درهم.

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