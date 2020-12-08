«سيتي جروب» يعين أول امرأة رئيسة لعملياته في المنطقة

المصدر: نيويورك - رويترز

أفادت مذكرة بأن «سيتي جروب»، عينت إليسار فرح أنطونيوس رئيسة جديدة لعملياته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعلها أول امرأة تقود المنطقة الأسرع نمواً في محفظة الأسواق الناشئة للبنك.

يأتي تعيين أنطونيوس، بعد أن عين البنك مديرة الخدمات المصرفية للأفراد، جين فريزر، رئيسة تنفيذية في سبتمبر، ما يجعلها أول امرأة تقود بنكاً رئيساً في وول ستريت.

وجرى الاحتفال بتعيين فريزر، كخطوة في الاتجاه الصحيح لصناعة بها عدد قليل من النساء، أو المسؤولات التنفيذيات في المناصب العليا.

وأظهرت المذكرة، أن أنطونيوس انضمت إلى سيتي في عام 2005، كرئيسة لمصرفه الخاص في أبوظبي، ولديها خبرة في الخدمات المالية في المنطقة، امتدت لما يزيد على 25 عاماً.

وعملت أيضاً في منصب المدير التنفيذي لسيتي في الإمارات، منذ عام 2016، وكانت مسؤولة عن العمليات في الإمارات والشام والعراق منذ 2019.

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