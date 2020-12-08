أشهر القراصنة الأخلاقيين في العالم والمستثمرين والمدن الذكية المستقبلية ضمن فعاليات جيتكس

المصدر: دبي - البيان

ألقى منصور حنيف، المدير التنفيذي للهندسة والتقنية والرقمنة في "نيوم" نظرة خاطفة على كيف سيتم تدعيم مدينة التقنيات الفائقة المخطط لها في شمال غرب المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار عبر تقنيات وابتكارات مستقبلية.

وقال حنيف: تُعد تقنية الجيل الخامس أساسية لمستقبل مدينة "نيوم" وستلعب دوراً محورياً في بناء أول مدينة ذكية ومعرفية في العالم يعمل فيها البشر والآلات في انسجام تام. واليوم، يتم استخدام ومشاركة 1% فقط من البيانات التي يتم إنتاجها في المدن. ونطمح إلى الاستفادة من 90% من تلك البيانات بطريقة آمنة وشفافة لتحسين مستوى المعيشة والاستدامة ونوعية الحياة بشكل عام. كما ستكون تقنية الجيل الخامس حاسمة في تحول المدن إلى مناطق حضرية ذكية، بما في ذلك الشبكات المصممة لتمكين الحياة الذكية، والتقنيات الرئيسية لربط أجهزة إنترنت الأشياء وتأمين الروبوتات سواء على الأرض أو في الجو.

أديداس: بناء مجتمع عالمي مزدهر

في النسخة الافتتاحية من ماركيتينغ مانيا، الحدث الجديد في مركز دبي التجاري العالمي لمسوقي العلامات التجارية، ناقش أمريث جوبيناث، مدير التسويق الأول في شركة أديداس بدولة الإمارات، كيف تمكنت شركة الملابس الرياضية العملاقة من الجمع بين الأشخاص من خلفيات مختلفة، لكن تجمعهم رغبة لأن يصبحوا أفضل وأن يمارسوا رياضة الجري، وأن يصبحوا أبطالاً رياضيين أفضل وبشراً أفضل.

وقال أمريث جوبيناث: إن إنشاء مجتمع للعلامة التجارية ليس استراتيجية تسويقية؛ إنها استراتيجية عمل. فنحن بحاجة إلى العمل برؤية كاملة حتى نتمكن من الالتزام تجاه المجتمع الذي ننشئه على المدى الطويل. فنحن لا نعمل على إيجاد مجتمع لخدمة العلامة التجارية. إن هذا المجتمع يهدف لخدمة أفراد المجتمع. وإذا ما نجحنا في ذلك، فإننا فعلياً نعزز قوة العلامة التجارية.

قمة مستقبل البلوك تشين

ناقش القرصان الأخلاقي والمبتكر ورائد الأعمال وصاحب الرؤية المستقبلية للتقنية ، بابلوس هولمان ، إمكانيات دمج تقنية البلوك تشين مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء مدن أكثر أماناً وتعزيز الخدمات الحكومية.

وشدد هولمان على قوة التشفير، والتي تعد عنصراً أساسياً في تقنية البلوك تشين والتقنيات الأساسية لمحافظ الأعمال والمعاملات. وقال هولمان: يمكن استخدام التشفير أو أدواته لإيجاد عناصر المسؤولية والشفافية في البروتوكولات، ففي نهاية المطاف نحن نريد فقط أن نكون قادرين على إثبات أن شخصاً ما لا يغش، ويمكننا استخدام التشفير وأدواته لإنشاء بروتوكولات شفافة.

وأضاف هولمان: إن وجود مجتمع منفتح من التقنيين يعد ضرورياً لتعزيز الابتكار في مدن مثل دبي. ففي وادي السيليكون الذي نشأت فيه، يمكنك فعل ذلك. أعتقد أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب تعزيزه في بيئات مبتكرة مثل تلك. فمع ازدياد عدد السكان، نشأت مشاكل فنية حالت دون ازدهار المجتمع البشري. ونحن بحاجة إلى ابتكار تقنيات جديدة للمساعدة في حل المشكلة على نطاق عالمي. واليوم ، لم يعد العالم مقيداً من الناحية الحوسبية، ولكن نعاني من قيود على مخيلتنا. هذا ما نحتاج أن ندركه أساساً. فلدينا الأدوات المتاحة لكننا نفتقر إلى الخيال والأفكار الجيدة. وقد اكتشف الانتهازيون كيفية صنع المنتج المناسب في الوقت المناسب بالاعتماد على التقنيات التي قد سبقت زمانهم. وعن طريق استخدام التقنيات والبيانات الفعلية، تمكن المبتكرون ليس فقط من إحداث تغيير شامل في الأعمال التجارية، ولكن تمكنوا من تغيير شامل للقطاع ككل.

ومن جهته أكد شون رييس ، المدعي العام لولاية يوتا الحاجة إلى تعزيز حقوق الملكية الفكرية. وقال: إن هذا هو الأمر الذي يمكن لدبي مواصلة تطويره باستمرار، والذي يعد واحداً من أجزاء متعددة من الوصفة والتي يمكن صناعتها لإيجاد نظام بيئي شامل وقوي لمجتمع المبتكرين.

القرصان الشهير سيلي

كان خبير الأمن السيبراني الشهير عالمياً، والقرصان الأخلاقي، والمؤلف وجندي مشاة البحرية الأمريكية السابق براين سيلي في دائرة الضوء خلال مشاركته في "جيسيك" - الحدث الإقليمي الأبرز في مجال تقنيات الأمن السيبراني والذي يقام تحت مظلة "جيتكس" – وكشف براين سيلي عن بعض أبرز أسراره وقصصه المذهلة وتفاصيل مغامراته في عالم الاختراق السيبراني.

وكان براين سيلي قد ذاع صيته في عام 2014 عندما أصبح الشخص الوحيد الذي نجح في اختراق المنظومة الإلكترونية الأمنية للمخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي بهدف إثبات وجود أنشطة الجريمة الخفية التي انتشرت حول العالم.

وقال براين سيلي: نحن في النهاية كبشر نريد أن نثق في الآخرين. والطريقة الوحيدة للحفاظ على نقاء خصوصيتك تكمن في إزالة الباقين. كن دائم الشك، فإذا أرسل لك شخص ما شيئاً مفيداً للغاية، فلا تنقر عليه. أنا لا أنقر على الروابط التي يجب ألا أتبعها، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا النوع من الروابط داخل مؤسستك. حاول دائماً أن تتحلى بحس المسؤولية فيما يتعلق ببيانات الأشخاص الآخرين.

تقديم إسرائيل لمستثمرين جدد

واستضاف جيتكس لنجوم المستقبل ولأول مرة "يوم اكتشاف الابتكارات الإسرائيلية"، والذي قدم رؤى ودراسات حالة من قادة التكنولوجيا والمستثمرين وقادة الأعمال الإماراتيين والإسرائيليين.

وقدم كيفين باكسبهلر، الشريك الإداري في "ريماجن فينتشرز"، لمحة عن هذا الصندوق الرأس المالي الاستثماري للمشاريع في المرحلة المبكرة ويركز على الاستثمارات المتعلقة بالإعلام في إسرائيل، وقدم باكسبهلر شرحاً حول مشهد الاستثمار التكنولوجي الإسرائيلي، وأن جذور الابتكار بين رواد الأعمال الإسرائيليين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالثقافة الإسرائيلية وطريقة التفكير. وقال باكسبهلر: ما يجعل إسرائيل جذابة للغاية للمستثمرين الأجانب هو انتشار ثقافة "الجرأة" بين رواد الأعمال فيها، والتي تترجم إلى ثقة كبيرة بالنفس لتحقيق الأحلام الكبيرة. وأضاف باكسبهلر: لدينا مجموعة من المواهب التي تفكر خارج الصندوق .

ومن جهته أكد الدكتور صباح البنعلي، رئيس "أور كراود" في منطقة الخليج - منصة الاستثمار العالمية ومن بين أكثر المستثمرين نشاطاً في إسرائيل - على حاجة المستثمرين لفهم الثقافة الإسرائيلية أولاً، وتحسين مستويات السياحة ثم المضي قدماً في الأعمال التجارية.

وقالت أوريت ألبيروفيتز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نيومي" نادي المستثمرات، إن إسرائيل معروفة بشركات الأمن السيبراني الخاصة بها، ولكن لديها أيضاً قطاع رعاية صحية مزدهر وجاهز للاستثمار.

منصة "الإمارات السحابية"

وأعلنت شركة كواليس، أمس، إطلاق "خدمة "الإمارات السحابية" وهي منصة ستتيح للشركات العامة والخاصة على مستوى المنطقة من الابتكار في بيئاتهم الهجينة لتقنية المعلومات.

وتحظى هذه المنصة السحابية من كواليس بثقة الشركات في دولة الإمارات والمنطقة، وستدعم العديد من المتطلبات والاشتراطات المحلية، مثل سياسة أمن المعلومات في مركز أبوظبي للمعلومات والأنظمة الإلكترونية ولائحة ضمان المعلومات في دولة الإمارات.

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