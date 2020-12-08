شرطة عجمان تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية بخدمات ذكية متميزة

المصدر: عجمان - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 ضمن منصة حكومة عجمان في مركز دبي التجاري العالمي لعرض خدماتها الذكية المقدمة للجمهور، تحقيقاً للتوجه الحكومي بالتحول الذكي في الدولة، وذلك ضمن إطار تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي.

وزار اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان منصة حكومة عجمان واطلع على الخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة على المنصة، كما تابع إطلاق عدد من الخدمات الذكية ومنها: خدمة التواصل المرئي مع المتعاملين، وخدمة إصدار شهادة من يهمه الأمر، وخدمة تصريح فتح الأقفال، إضافة إلى خدمة المخاطبات البنكية، والتي أطلقت للتسهيل على المتعاملين في إنجاز خدماتهم عبر التطبيق الذكي دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة.

وتأتي مشاركة شرطة عجمان في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 ضمن جهود تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي، لعرض 60 خدمة إلكترونية ذكية تقدمها الشرطة تهدف إلى التسهيل وإسعاد المتعاملين، ما يحقق استراتيجية وزارة الداخلية وشرطة عجمان في تقديم الخدمات الحكومية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

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