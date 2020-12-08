منصة «محمد بن راشد للإسكان» في جيتكس تشهد إقبالاً من الزوار

المصدر: دبي - البيان

شهدت منصة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ40 من أسبوع «جيتكس» للتقنية إقبالاً من الزوار للإطلاع على الخدمات الذكية التي توفرها المؤسسة.

وأوضح طلال آل علي مدير أول إدارة الخدمات الذكية أن المؤسسة خلال مشاركتها في «جيتكس 2020» أطلقت عروضاً تعريفية بالخدمات الإلكترونية المتاحة للجمهور والشركاء وكيفية الاستفادة منها بهدف إيجاد بيئة رقمية متطورة على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة والتعريف بجملة من المعلومات حول جميع القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة وتقديم كل الخدمات الحكومية الذكية.

وبيّن أن المؤسسة عرضت خلال هذه المشاركة: موقعها الإلكتروني الجديد الذي يهتم بتوفير المعلومات والبيانات التي تهم المتعاملين بكل شرائحهم، بالإضافة إلى تطبيق «إسكان»، و«حجز المساكن الإلكتروني»، و«الدردشة الآلية»، و«التوقيع الإلكتروني».

كما أشار إلى أن المؤسسة تحرص من خلال مشاركتها في هذا الحدث على الاطلاع على أحدث التقنيات والمستجدات التي تعرضها الجهات المشاركة في مجال التكنولوجيا بهدف تعزيز أداء الخدمات الذكية التي توفرها، منوهاً بسعي المؤسسة إلى استكشاف فرص التعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الاتحادي والمحلي بهدف بناء شراكات استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التقنية من أجل توسيع نطاق دائرة الخدمات المبتكرة.

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