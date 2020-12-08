أجواء احتفالية وعروض شيّقة لموسم الأعياد في ميركاتو

المصدر: دبي - البيان

يستضيف ميركاتو احتفالات خاصة بمناسبة موسم الأعياد، فقد تم تزيين كل ركن من أركان المركز بألوان احتفالية تقليدية دافئة، فيما تضفي شجرة الميلاد التي تم تزيينها بطريقة لافتة جواً جميلاً يمنح الزائر شعوراً رائعاً بنشوة الاحتفال ليتسنى للزوار الاستمتاع بأجواء الفرح والمرح.

تبدأ احتفالات الأعياد في ميركاتو بـ 17 ديسمبر وتستمر لغاية 25 ديسمبر لتبهر الزوار بالعديد من الفعاليات، العروض والمفاجآت الشيّقة التي تجعل احتفالية الأعياد تجربة لا تنسى في ميركاتو.

سيتحول ميركاتو إلى أرض العجائب، حيث العروض المسرحية الشيّقة والعروض الجوالة وورش عمل الأطفال.

سيجوب موكب سانتا الرائع شوارع ميركاتو المرصوفة مع أروع الشخصيات مثل رجل كعك الزنجبيل وأقزام كرة الثلج مع عروض الخفة. لا تفوّتوا عرض الساحر فيل الممتع للعائلة والأطفال معاً وعرض عالم الفقاعات السحري في أرض الفقاعات الأكثر شهرة. سوف يستمتع الكبار والصغار برواية قصص الأعياد مع ليزا.

سيتسنى للعائلات الاستمتاع بالتسوق في سوق مارينا الخاص بفترة الأعياد في 22 ديسمبر بينما يقضي الأطفال أوقاتاً ممتعة من الترفيه والتسلية.

ويدعو المركز عملاءه إلى اكتشاف متعة التسوق سواء من يبحثون عن هدايا مميزة، أم تجارب احتفالية رائعة للاستمتاع بها مع العائلة والأصدقاء، أو خيارات تناول الطعام اللذيذة، سيجد الجميع كل ما يتمنونه في ميركاتو خلال موسم الأعياد.

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