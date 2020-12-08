رويال روز أبوظبي يحصل على الجائزة الدولية للفنادق الفاخرة 2020

المصدر: أبوظبي- البيان

حصل فندق رويال روز أبوظبي، التابع لمجموعة بن حم، على جائزة الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2020، والجائزة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ضمن فئة أفضل مدير عام لمنطقة الشرق الأوسط، وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي، التي يتم فيها تكريم فندق رويال روز، كفائز بهذه الجائزة الدولية المرموقة، حيث إنه في عام 2019، تم اختيار الفندق كأفضل فندق فاخر في وسط المدينة - للشرق الأوسط وأفريقيا، وفي عام 2018، تم اختيار الفندق في فئة أفضل مدير عام - لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقع الفندق المستوحى من القرن السابع عشر، في قلب مدينة أبوظبي، وقد طورته مجموعة بن حم، وتديره مجموعة فنادق سيتي سيزنز.

وقال جورج ديمتري مدير عام مجموعة فنادق سيتي سيزنز «إنه بصفتنا شركة إدارة فنادق متطورة مقرها الإمارات، يسعدنا أن نحظى بتقدير دولي، ونحن بالتأكيد سعداء بدعم ضيوفنا وشركائنا التجاريين لتصويتهم بالثقة، فمن المشجع حقاً أنه منذ عام 2014، أصبحت مجموعة فنادق سيتي سيزنز، معترفاً بها للمرة الخامسة بين الفنادق الرائدة في صناعة الضيافة»، ويرجع ذلك كله إلى الالتزامات العميقة والتفاني لفريق العمل بكامله في مؤسستنا الشابة. لطالما كانت خدمة العملاء في صميم ثقافتنا وقيمنا وممارساتنا الخدمية.

وأوضح ديمتري حول جوائز الفنادق الفاخرة «تكرم جوائز الفنادق العالمية الفاخرة، الفنادق التي تقدم خدمات ومرافق عالمية المستوى، وتقدم تجربة فائقة للضيوف. يتم تقديم «الجوائز» حسب الفئات، على أنها الأفضل في بلد أو منطقة أو قارة أو عالمياً».

تأسست جوائز الفنادق العالمية الفاخرة في عام 2006، وهي ذروة الإنجاز في صناعة الفنادق الفاخرة، التي تقدم اعترافاً دولياً، كما تم التصويت عليه من قبل الضيوف والمسافرين والمهنيين، على حد سواء.

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