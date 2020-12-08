تعاون بين عجمان الرقمية ودائرة المالية مع «إم بي إم إي»

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة عجمان الرقمية ودائرة المالية، اتفاقية تعاون مع شركة «إم بي إم إي MBME»، تتيح من خلالها للجمهور الوصول إلى الخدمات الاتحادية، وخدمات القطاع الخاص، وخدمات بوابة عجمان للدفع الذكي، من خلال التطبيق الحكومي الموحّد «عجمان ون».

وجاءت الاتفاقية على هامش مشاركة حكومة عجمان في أسبوع جيتكس للتقنية، حيث تم توقيعها من قبل عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية، وعبد الهادي محمد المدير التنفيذي لشركة «إم بي إم إي».

وقالت عهود شهيل، إن توقيع الاتفاقية يعزز مسيرة حكومة عجمان في التحول الرقمي، مؤكدة أن إضافة خدمات بوابة عجمان للدفع الذكي إلى تطبيق عجمان ون، يعد خطوة مهمة على صعيد إسعاد المتعاملين، حيث توفر الوقت والجهد والنفقات، كما تقدم لهم مزيداً من الحلول التقنية لإنجاز معاملاتهم الحكومية واليومية بطرق سهلة وبسيطة.

وأضافت: نسعى لأن يكون تطبيق عجمان ون تطبيقاً شاملاً، ومميزاً بالنسبة لكافة متعاملي الجهات الحكومية في إمارة عجمان، ونبذل جهوداً حثيثة مع كافة شركائنا، لإضافة خدمات جديدة، من خلال عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات، التي سنعلن عنها في وقت قريب.

نقلة نوعيّة

وقال مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية: «سعيدون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية، التي من شأنها أن تُسهّل على المتعاملين إنجاز جميع خدماتهم الحكومية، وخدمات القطاع الخاص من جهة، والاستفادة من خدمات ومزايا بوابة عجمان للدفع الذكي من جهة أخرى، بكل يسر، من خلال التطبيق الحكومي الموحّد Ajman One. وإننا على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الحفاظ على مرونة الأعمال، والوصول إلى اقتصاد رقمي مستدام في إمارة عجمان».

كفاءة الخدمات

وقال عبد الهادي محمد المدير التنفيذي لشركة إم بي إم إي: «فخورون بالعمل مع دائرة المالية بعجمان، ودائرة عجمان الرقمية، والمساهمة في تحقيق أهدافهما، المتمثلة في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال توفير منصة دفع الفواتير التي تقدمها إم بي إم إي، على التطبيق الموحد للإمارة -عجمان ون. كما أن هذا التعاون، يعد بمثابة خطوة مهمة في مسيرة عجمان، لرفع مستوى رضا المتعاملين، وتحقيق تنافسية رقمية، يشعر فيها المتعاملون بالسعادة نحو الخدمات المقدمة إليهم».

ويوفّر تطبيق «عجمان ون» خدمات حكومية وخدمات القطاع الخاص للجمهور، مثل دفع فواتير اتصالات ودو وسالك وتذاكر الطيران، وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين في الإمارة.

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