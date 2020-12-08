مدينة دبي للإنترنت تطلق مسابقة «حيث تلتقي العقول» لمحبي التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

دعت مدينة دبي للإنترنت عشاق الألعاب والتكنولوجيا إلى المشاركة في مسابقة جديدة ومتميزة تمنحهم فرصة الفوز بالهاتف الذكي الجديد HTC Desire 12+، ونظارات الواقع الافتراضي التفاعلية VIVE VR Headset، وذلك استلهاماً من روح ريادة الأعمال في معرض جيتكس.

ويمكن للمشاركين طرح أفكارهم حول ما الذي يحدث عندما تلتقي العقول المبدعة حتى العاشر من ديسمبر، وذلك عبر ملء الفراغ في منشور جديد لمدينة دبي للإنترنت على إنستغرام. ويجب على المشاركين ذكر الهاشتاغ #WhereMindsClick في تعليقاتهم لكي يحظوا بفرصة الفوز بالجائزة.

والدخول في المسابقة بسيط جداً، إذ يتعين على المشاركين زيارة هذا المنشور وإضافة تعليق حول ما يحدث برأيهم عندما تلتقي العقول المبدعة، وسيحصل أكثر تعليق مبدع على فرصة الفوز بجوائز رائعة من «إتش تي سي فايف» و«شاومي».

يذكر أن مدينة دبي للإنترنت تشارك في معرض جيتكس سنوياً منذ عام 1999 وهي شريك الابتكار للمعرض التكنولوجي منذ عام 2000. ويعكس سجلها الحافل الذي يصل لعشرين عاماً، دور المدينة الحيوي في دعم مسيرة تحول إمارة دبي إلى مركز رقمي عالمي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

ويشارك في نسخة هذا العام من جيتكس العديد من شركاء مدينة دبي للإنترنت، مثل «أنغامي»، و«سبوتيفاي الشرق الأوسط»، و«إتش تي سي فايس» التي تستعرض تجربة حرب النجوم التفاعلية في الواقع الافتراضي، و«زووم» التي شهدت ارتفاع قيمة سهمها بأكثر من الضعف هذا العام عقب الطلب الكبير على تكنولوجيا الاتصالات. كما يشارك في المعرض ثلاث شركات ناشئة جديدة من مركز in5 الذي يعد حاضنة رواد الأعمال في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم.

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