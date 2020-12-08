حكومة عجمان الرقمية والبلدية تكرّمان دو تقديراً لدعمها جهود التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

تسلمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزتين مرموقتين خلال حفل حصري لتوزيع الجوائز نظمته حكومة عجمان في جناحها الواقع في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2020.

حيث قدمت الجائزتين كل من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وحكومة عجمان الرقمية، تقديراً للمبادرات والمساهمات المتميزة التي بذلتها الشركة لتعزيز الجهود المبذولة من جانب حكومة عجمان لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في رحلة الإمارة نحو مواكبة متطلبات التحول الرقمي.

وتسلّم فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو، الجائزتين نيابة عن الشركة، حيث قدمهما عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية.

وتُعد دو شريكاً مفضلاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية من جانب المؤسسات، وذلك نظراً لما تمتلكه من موارد وخبرات وإمكانيات كبيرة، إضافة إلى امتلاكها محفظة متكاملة من الحلول والتقنيات الحديثة المصممة خصيصاً لمساعدة المؤسسات عبر القطاعين العام والخاص على تحقيق تطلعاتها وطموحاتها الرقمية.

وتمكنت الشركة من خلال تسخير بنيتها التحتية الرقمية وابتكاراتها التقنية من المساهمة بشكل ملموس في دعم جهود الجهات الحكومية في إمارة عجمان لتسريع عجلة التحول الرقمي في الإمارة، حيث نجحت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وحكومة عجمان الرقمية خلال مدة الشراكة مع دو في تحويل جميع الخدمات المتصلة إلى خدمات رقمية، وذلك بما يتماشى مع أجندة الاستدامة في الإمارة.

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