شرطة ابوظبي تعرض نظام Ghost ضمن جيتكس2020

المصدر: أبوظبي-البيان

عرضت شرطة أبوظبي نظام Ghost للتنبوء بأعداد زوار مراكز الخدمة بما يعزز من خدمة الجمهور بالشكل المناسب والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وذلك ضمن مشاركتها في جناح حكومة ابوظبي معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأوضح المقدم الدكتور احمد سليمان الظاهري رئيس قسم الذكاء الاصطناعي أن نظام " Ghost " يعتمد على أنظمة الذكاء الإصطناعي في التنبؤ بأعداد المكالمات الواردة بمراكز القيادة والتحكم في إمارة أبوظبي التابعة لإدارة العمليات و يعمل على تصنيف البلاغات المتنبؤ بها الى بلاغات ذات طابع مروري ، جنائي، طلبات مركبات الاسعاف ، و غيرها من البلاغات. ويتنبأ النظام بأعداد هذه المكالمات لكل ساعة خلال الثلاثة ايام المقبلة.

كما يقوم النظام بالتنبؤ بأعداد الجرائم و انواعها التي يتوقع حدوثها ضمن نطاقات جغرافية محددة و ذلك لتسريع عمليات الاستجابة للبلاغات و الحوادث الأمنية .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز