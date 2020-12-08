"اتصالات" تسجّل أعلى سرعة في العالم بالجيل الخامس 9.1 جيجابت بالثانية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "اتصالات" تمكنها من تحقيق إنجاز غير مسبوق عالمياً عبر إحرازها لأعلى سرعة تحميل على شبكة الجيل الخامس 5G بلغت 9.1 جيجابت بالثانية.

واستطاعت "اتصالات" تحقيق هذا الإنجاز من خلال دمج حزم متعددة من الطيف الترددي n78 (3.5GHz)، n41 (2.6GHz) والموجة المليمترية n258 (26 GHz)، وبواسطة جهاز نموذجي لشبكة الجيل الخامس يرتكز على دمج تلك الترددات الثلاثة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في "اتصالات": "نحن فخورون بهذا الإنجاز البارز وغير المسبوق عبر إحراز ’اتصالات‘ لسرعة تحميل بلغت 9.1 جيجابت بالثانية على شبكة الجيل الخامس 5G، حيث تعد هذه السرعة القياسية الأعلى على مستوى العالم عبر شبكة الجيل الخامس وستكون ذات تأثير حيوي على مختلف القطاعات. ويجسد هذا الإنجاز حرص ’اتصالات‘ المتواصل على تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للمشتركين، وقطاع الأعمال، والأتمتة، والألعاب على شبكة الإنترنت.

ويعكس هذا الإنجاز أهمية الاستثمارات السابقة التي مهدت الطريق وساهمت في حصول ’اتصالات‘ على واحدة من أكثر شبكات الجيل الخامس تطوراً. وتُعد سرعة التحميل الجديدة 9.1 جيجابت بالثانية بمثابة قفزة هائلة في مضمار شبكة الجيل الخامس وهي أسرع بـ 30 مرة من متوسط سرعات شبكة الجيل الرابع، مما سيحمل الكثير من التأثيرات الإيجابية على حياة الأفراد والمجتمعات، والصناعات، والاقتصاد المحلي."

وتجدر الإشارة أن هذه النجاحات التي حققتها "اتصالات" في مضمار الجيل الخامس لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت ثمرة الجهود الدؤوبة التي بذلتها طوال الأعوام السابقة، حيث انطلقت رحلتها الطموحة في مطلع العام 2014 مع بداية مرحلة الاختبارات التجريبية لشبكة الجيل الخامس والتي كانت الأولى من نوعها في المنطقة، وبعد مرور نحو 4 سنوات من العمل الدؤوب والتجارب المتواصلة، أعلنت "اتصالات" في مايو من العام 2018 عن إطلاق أول شبكة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق تجاري. كما بدأت "اتصالات" بتقديم خدمات الجيل الخامس للعديد من شركاء قطاع الأعمال في دولة الإمارات، لتمكينهم من التمتع بالإمكانيات الهائلة لهذه الشبكة. وفي يوليو من العام 2018 أصبح معرض إكسبو 2020 دبي أول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات. وتعتز "اتصالات" بأنها كانت الأولى على مستوى المنطقة في إتاحة الهواتف المتحركة الداعمة لتقنية الجيل الخامس للعملاء.

وتحرص "اتصالات" كشركة وطنية رائدة على المساهمة الفعّالة والمتواصلة في تبني ودعم استراتيجيات ورؤية الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولا سيما خلال عام الاستعداد للخمسين، وتؤكد أن كوادرها الوطنية، وشبكاتها المتطورة، وخبراتها الرقمية ستكون أحد العوامل الأساسية لتحقيق التطور المنشود لكافة القطاعات وإسعاد أفراد المجتمع الإماراتي أثناء رحلته نحو الخمسين عاماً القادمة.

وتهدف "اتصالات" إلى المشاركة في عام الاستعداد للخمسين من خلال وضع الرؤى والأهداف المؤسسية التي تضمن مواصلة دورها في إثراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة الإمارات، والحفاظ على مكانته الريادية إقليمياً وتعزيز مواقع الصدارة العالمية في مختلف المؤشرات المرتبطة بالاتصالات والإنترنت والخدمات الذكية.

وستواصل "اتصالات" طرح أحدث خدمات الاتصالات والحلول الرقمية والمبتكرة والتي تشكل الدعائم المستقبلية الذكية لكافة الصناعات والقطاعات بالنظر إلى التغيرات المتسارعة التي تشهدها نماذج الأعمال التي أصبحت رقمية وذكية أكثر من أي وقتٍ مضى. وتؤمن "اتصالات" بأهمية الخدمات الرقمية والذكية التي ترتكز في أساسها على شبكات "اتصالات" المتطورة والتي ستكون النواة الرئيسية لقطاعات الأعمال، والتعليم، والرعاية الصحية، والترفيه، والمنزل الذكي، والمدن الذكية بما يضمن التحول السلس والفعال في رحلة التحول الرقمي المستقبلية.

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