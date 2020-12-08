"إيبوري" أول شركة خدمات مالية منظمة بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن حصول شركة "إيبوري"، إحدى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والمدعومة من بنك "سانتاندير" الذي يقدم خدمات مالية عبر الحدود وإدارة مخاطر، على رخصة الخدمات المالية لتقديم خدمات مالية منظمة من مركز دبي المالي العالمي.

وتعد شركة "إيبوري"، التي يعمل لديها 22 شخصاً في الإمارات، أول شركة تحصل على هذه الرخصة لتقديم الخدمات المالية بموجب نظام الخدمات المالية الشامل لسلطة دبي للخدمات المالية.

وسيتيح الترخيص لشركة "إيبوري" إمكانية توسيع نطاق تقديمها للخدمات المالية والتنسيق لتوفير التمكين الائتماني مثل حجز المعاملات وتقديم الاستشارات وتهيئة العملاء من المكتب التمثيلي للشركة في المركز المالي، بالإضافة إلى تطوير خدماتها المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، إنطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

ويعكس ذلك مدى إلتزام "إيبوري" الراسخ تجاه دبي، ويعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين الشركة ومركز دبي المالي العالمي، بإعتباره المنظومة المالية الرائدة والأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وخلال العام المالي 2019/2020، تمكنت شركة "إيبوري" من معالجة ما يصل إلى 18.7 مليار جنيه إسترليني من المدفوعات في المنطقة، مقدمة خدماتها لأكثر من 49 ألف شركة، بزيادة 34% عن العام السابق.

وفي شهر أبريل 2020، إستثمر بنك "سانتاندير" 350 مليون جنيه إسترليني في شركة "إيبوري"، الأمر الذي مكّن الشركة من تسريع عملياتها التوسعية في الأعمال التجارية على المستوى الدولي لتدخل أسواقاً جديدة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يعتبر نظام الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي الأكثر شمولاً في المنطقة، ويمثل إلتزام دبي والمركز المالي بمواصلة تطوير المنظومة المالية وقيادة مستقبل القطاع المالي. ويسرّنا أن نهنئ شركة "إيبوري" كونها أصبحت أول شركة تمنح رخصة لتقديم خدمات مالية ضمن منظومة المركز المالي. ونتطلع إلى تحويل مشهد الخدمات المالية معاً في جميع أنحاء المنطقة."

وبدوره قال جوان لوباتو، الرئيس التنفيذي لشركة "إيبوري": "تواصل "إيبوري" تقدمها القوي، وتعد من الشركات الرائدة عالمياً في تزويد الخدمات المالية التي تلبي إحتياجات المدفوعات الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إننا الشركة الأولى التي حصلت على ترخيص لتقديم الخدمات المالية إنطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، ما يؤكد حرصنا على الإستثمار في عملياتنا المحلية على مستوى العالم."

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