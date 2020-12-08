برج "أبتاون" التابع لمركز دبي للسلع يتخطى ارتفاع 150 متراً

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أن برج أبتاون تاور، الذي يشكل المرحلة الأولى من مشروعه المرتقب أبتاون دبي، قد وصل إلى ارتفاع 153 متراً، مع اكتمال 32 طابقاً من البرج.

سيبلغ طول أبتاون تاور 340 متراً عند اكتماله، وسيضم 188 غرفة وجناحاً فاخراً ومطاعم حصرية ومرافق مؤتمرات شاملة ومكاتب من الدرجة الأولى بمساحات عالية الكفاءة و229 وحدة سكنية ذات تصميم فريد.

وبناءً على استراتيجية البناء الذكية والمستدامة، سيكون البرج متوافقاً مع التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وسيحتضن مركز أعمال فائق التطور لمركز دبي للسلع المتعددة. ومُنحت مؤخراً شركة انتيريرز العالمية امتياز تجهيز الوحدات الفندقية والسكنية التابعة لعلامات تجارية.

وشهد العام 2020 إحراز تقدم كبير في عمليات البرج مع اكتمال بنية المساحات المكتبية. في حين ستشتمل المرحلة التالية من الإنشاءات استكمال بنية المساحات الفندقية. كما بدأ العمل على إتمام الواجهات حتى الطابق 14، وتستمر أعمال التشطيب الداخلي وكذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة عبر الطوابق الـ 29 الأولى.

وتعليقاً على إنجاز هذه الأعمال، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "نقترب خطوة أخرى نحو تعزيز مركز الأعمال العالمي الرائد الذي أنشأناه هنا في دبي مع تقدم أعمال البرج نحو اكتمالها. وبعد انضمام أكثر من 1750 شركة إلى مركز دبي للسلع المتعددة طوال عام 2020، تواصل منطقة أبتاون دبي رحلة النمو من خلال استقطاب المزيد من الشركات والمقيمين والزوار إلى دبي عبر التسهيلات التجارية ومجموعة العروض السكنية والترفيهية الرائدة التي تقدمها".

يقع برج "أبتاون تاور" في قلب منطقة "أبتاون دبي"، وهو حي يعمل على مدار 24 ساعة يضم مطاعم عالمية ومنافذ بيع بالتجزئة فريدة وراقية وساحة ترفيه مركزية وعدداً من أكثر الفنادق المرغوبة في العالم والشركات الرائدة.

ومن جانبه، قال بول أشتون، المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة: "لقد كان عاماً مليئاً بالتحديات على مستوى العالم، استطاع خلاله فريق أبتاون تاور إنجاز عمل مذهل. يستحق هذا الإنجاز الكثير من الثناء مع إتمام 6 ملايين ساعة عمل من دون التوقف بسبب الإصابات".

وأضاف أشتون: "مع تزايد الطلب على المساحات المكتبية المتميزة في المنطقة الحرة التابعة للمركز، فإن البرج الذي يبلغ ارتفاعه 340 متراً في منطقة أبتاون دبي سيكون بمثابة وجه جاذبة للشركات التي تتطلع إلى تنمية عملياتها وللأفراد الذين يرغبون في الاستفادة من المرافق التي نقدمها".

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