طيران الإمارات تتوقع زحاماً على السفر من وإلى دبي

المصدر: دبي - البيان

توقعت شركة طيران الإمارات، زحاماً في السفر من وإلى دبي على أن تبدأ حركة نشطة اعتباراً من اليوم وسوف تستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.

وقالت الناقلة في بيان لها، أن يوم الجمعة المقبل الموافق 11 ديسمبر سيكون اليوم الأكثر ازدحامًا لها.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسافر أكثر من 200 ألف مسافر عبر المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي خلال فترة عطلة الكريسماس، حيث يتوجه المقيمون والمواطنون في دولة الإمارات إلى بلادهم أو في الخارج، وفقًا لأحدث أرقام الحجز الصادرة عن الناقلة.

وتوقعت أن يصل أكثر من 200 ألف مسافر إلى دبي على متن رحلات "طيران الإمارات" خلال نفس الفترة.

ونصحت الشركة المسافرين بضرورة التحقق من أحدث متطلبات السفر إلى وجهتهم المحجوزة، والوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع رحلاتهم، ويتم تشجيع المسافرين على تخصيص وقت إضافي في رحلتهم لتجنب التأخير مع حدوث ازدحام مروري متوقع في مبنى الركاب 3.

وطلبت من المسافرين الذين يقومون بتسجيل الوصول فعليًا في المطار تسجيل الوصول في موعد لا يتجاوز 3 ساعات قبل المغادرة ، بغض النظر عن درجة السفر، العملاء الذين يقدمون أنفسهم قبل أقل من 60 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة المجدولة لن يتم قبولهم للسفر.

ويمكنهم أيضًا تسجيل الوصول عبر الإنترنت قبل 48 ساعة إلى 90 دقيقة من مغادرة الرحلة. يتم تذكير أولئك الذين يختارون تسجيل الوصول عبر الإنترنت بزيارة مكاتب إنجاز إجراءات السفر لطيران الإمارات في المطار لاستلام بطاقة صعودهم إلى الطائرة والتحقق من وثائق السفر المطلوبة لكل دولة وجهة.

كما حث الناقلة المسافرين على استخدام أكشاك تسجيل الوصول الذاتي وإسقاط الحقائب المريحة للحصول على تجربة مطار أكثر سلاسة، فالخدمة متاحة لجميع الوجهات باستثناء الولايات المتحدة وكندا والصين والهند وهونغ كونغ بسبب المتطلبات الإضافية من هذه الوجهات وهناك 32 آلة جديدة لإسقاط الحقائب ذاتية الخدمة و 16 كشكًا للخدمة الذاتية تكمل المكاتب التي يديرها وكلاء تسجيل الوصول في "طيران الإمارات" وستساعد في تقليل وقت الانتظار خلال فترة الذروة.

ويمكن للمسافرين أيضًا الاستفادة من المسار الحيوي لطيران الإمارات للقيام برحلة بدون تلامس من مكاتب تسجيل وصول محددة في المبنى رقم 3 إلى بوابات الصعود إلى الطائرة ، مع عدد أقل من عمليات التحقق من المستندات وقلة الانتظار في الطابور. كما تم تبسيط إجراءات الهجرة مع تنشيط القياسات الحيوية والتعرف على الوجه في كل من البوابات الذكية والنفق.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، يُنصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 90 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، ويبدأ الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة، كما تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

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