اينوك تقدّم جوائز بقيمة 20 مليون درهم وسحوبات على 80 سيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

تشارك مجموعة اينوك، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وللمرة السادسة والعشرين على التوالي في فعاليات "مهرجان دبي للتسوق"، أكبر مهرجان تسوّق وترفيه في المنطقة، وذلك اعتباراً من 17 ديسمبر 2020 حتى 30 يناير 2021، لتتيح للعملاء والزوار فرصة الفوز بسيارة نيسان يومياً بما مجموعه 45 سيارة، إضافةً إلى فرص الفوز بمبلغ قدره 10 آلاف درهم أسبوعياً خلال الفترة التي تسبق انطلاق المهرجان اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر.

ويمكن للعملاء المشاركة في السحوبات الكبرى على سيارات نيسان من خلال إنفاق 25 درهماً في متاجر "زووم" أو مطاعم "بافوس بيتزا" أو "بوبابيز"؛ أو 100 درهم لقاء خدمات غسيل السيارات أو 200 درهم في "أوتو برو" أو خدمات مختارة في مراكز "تسجيل".

ولمضاعفة فرص الفوز حتى ثلاث مرات، يمكن للعملاء شراء الباقات الترويجية التي تضم بطاقات شحن الرصيد من "دو" أو "اتصالات" أو "سالك" بالإضافة إلى 24 قسيمة حسومات بقيمة تزيد عن 1,000 درهم.

هذا وتتيح محطات اينوك ومتاجر "زووم" للعملاء أيضاً فرصة المشاركة في "سحوبات إنفينيتي الكبرى" التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. إذ يحظى العملاء مقابل بطاقة تبلغ قيمتها 200 درهم بفرصة الفوز بجائزة يومية عبارة عن سيارة إنفينيتي QX60، إضافة إلى جائزة نقدية قدرها 200 ألف درهم. ويتأهل العملاء أيضاً للدخول في سحب على جائزة نقدية قدرها 500 ألف درهم لفائز واحد في نهاية مهرجان دبي للتسوق.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "كان هذا العام حافلاً بالتحديات التي أثّرت على مختلف الشركات والمشهد الاقتصادي في الدولة بشكل عام، لكن توجيهات قيادتنا الرشيدة والشراكات التي أبرمناها مع العديد من الجهات مثل مهرجان دبي للتسوق، أتاحت لنا المضي قدماً والحفاظ على زخم عملياتنا التجارية".

وأضاف سعادته: "نفخر بالمشاركة في فعاليات المهرجان الذي يوفّر لسكان دبي وزوارها أوقاتاً مفعمة بالبهجة، ويساهم في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي ترسيخ مكانة بلدنا المعطاء كوجهة رائدة لتجارة التجزئة على مستوى المنطقة".



تجدر الإِشارة إلى أن مجموعة اينوك من الداعمين المؤسسين لمهرجان دبي للتسوق الذي ينطلق هذا العام في دورته السادسة والعشرين. وتتوفر عروض مهرجان دبي للتسوق في كافة محطات اينوك وايبكو ومنافذ "زووم" في محطات المترو والمناطق السكنية، إضافة إلى مطاعم "بافوس بيتزا" و"بوبايز" ومنافذ "أوتو برو" ومواقع تسجيل في جميع أنحاء دبي.

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