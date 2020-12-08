خدمات جمارك دبي الذكية تعزّز التجارة والسياحة وتستقطب الاستثمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أهمية خدمات جمارك دبي الذكية لتعزيز التجارة والسياحة واستقطاب الاستثمارات.

وأشاد ابن سليم في تفقده منصة جمارك المشاركة في معرض جيتكس للتقنية بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وفريق القيادة بالدائرة، بخدمات وأنظمة جمارك دبي الذكية ودورها الرئيس في تعزيز التجارة والسياحة وترسيخ مركز دبي عاصمة المال والأعمال تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».. مؤكداً أن التقنيات المتطورة وتكامل الأنظمة في مؤسسة الموانئ والجمارك أسهمت بشكل مباشر في دعم الأعمال في جائحة كورونا.

كما استقبلت منصة جمارك دبي أمس أحمد بن لاحج مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك والوفد المرافق حيث استمع إلى شرح عن أبرز المشاريع المشاركة ودورها في تسهيل التجارة ودعم سلاسل الإمداد العالمية فضلاً عن جذب الاستثمارات الجديدة في التجارة الإلكترونية عبر تطوير منصة ذكية للتجارة الإلكترونية باستخدام تقنية بلوك تشين تدعم احتياجات كافة الشركاء.

منظومة التفتيش الجمركي

وانطلاقاً من رسالتها في حماية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار تستعرض جمارك دبي في مشاركتها في المعرض 8 أجهزة ومبادرة ذكية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش الجمركي حيث تتميز بتقنيات متطورة كالتصوير ثلاثي الأبعاد والربط الإلكتروني مع أنظمة جمارك دبي كنظام محرك المخاطر الذكي و«مرسال» إضافة إلى خصائص التحكم الآلي عن بُعد.

وأكد الدكتور عبدالله بو سناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي أن الدائرة تولي تطوير قطاع التفتيش الجمركي أهمية مضاعفة لتحقيق التكامل على صعيد حماية المجتمع والاقتصاد من مخاطر المواد الممنوعة والمهربة والعمل في ذات الوقت على تسريع وتيرة تيسير حركة التجارة والسياحة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.. مشيراً إلى أن الأجهزة والمبادرات المشاركة في جيتكس تعد الأحدث عالمياً بالإضافة إلى تفردها بمواصفات خاصة تمت إضافتها بناء على طلب من جمارك دبي.

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