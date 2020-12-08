«منطقة عجمان الحرة» تقدم حزماً داعمة لشركات التقنية

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «منطقة عجمان الحرة»على هامش مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»،، إطلاق المزيد من المبادرات الداعمة، والعروض التحفيزية لشركات التكنولوجيا، ومن ضمنها التخفيض بنسبة 25 % على رسوم تسجيل شركات هذا القطاع، إلى جانب أسعار مميزة ومخفضة لإيجار كافة المكاتب التنفيذية المؤثثة وغير المؤثثة، في عرضٍ حصري، يستمر من 6 لغاية 12 ديسمبر.

وأكّد المهندس علي بن تويه السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة، التزام المنطقة الحرة بتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف عملياتها وخدماتها وإجراءاتها، لخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، مشدداً على أهمية تعزيز الابتكار، والاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد البشرية، وتعزيز عملية التحول الرقمي.

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