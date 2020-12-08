«دو» تدعم مركز الإمارات لتبادل الإنترنت لتوسيع حضوره بمواقع جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إبرام اتفاقية شراكة جديدة مع مركز الإمارات لتبادل الإنترنت، المنصة الحيادية لتبادل الإنترنت ومركز البيانات الرائد في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لإنشاء أول منصة ربط بيني لمراكز البيانات ومحايدة تماماً على مستوى الدولة وذلك لخدمة العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمتلك مركز الإمارات في الوقت الحاضر وجوداً فعلياً في منشأة داتامينا بدبي، وسيتم الآن بموجب الاتفاقية الجديدة توسيع نطاق منصة «أبولون» الحائزة على جوائز عدة والتي طورتها شركة «دي-سي آي إكس» (DE-CIX) الألمانية وجرى توقيع العقد الجديد بين مسؤولي «دو» وشركة DE-CIX، المشغل الرائد لمنصات تبادل الإنترنت في العالم، خلال أسبوع جيتكس للتقنية في دبي. ومن المقرر اكتمال عملية إنشاء المراكز الجديدة وتجهيزها للخدمة خلال الربع الثاني من 2021.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً بوتيرة متسارعة نحو اعتماد الخدمات السحابية وخدمات بث المحتوى عبر الإنترنت. وتلعب خدمات الترابط البيني دوراً محورياً في تمكين المؤسسات المحلية والعالمية من تبادل حركة المرور والبيانات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم بسلاسة، وبالتالي توفير تجارب محسّنة للمستخدمين النهائيين».

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