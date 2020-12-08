الشركات الإيطالية الناشئة تجذب الانتباه

المصدر: (دبي- البيان)

يعود الجناح الإيطالي هذا العام إلى جيتكس بتنظيم من البعثة التجارية الإيطالية (ITA) بمشاركة 20 شركة مبتكرة ناشئة ليلعب دوراً بارزاً في الترويج لمناخ الشركات الناشئة الإيطالية ويربطها بعلاقات وطيدة مع المستثمرين في المنطقة، والتعريف بما توفره هذه الشركات من ابتكارات في قطاع الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتقنية عدم التلامس والحلول المخصصة لمجالات الفنادق والصحة والزراعة، وقد افتتح الجناح الإيطالي في جيتكس فيوتشر ستارز رسمياً نيكولا لينر، السفير الإيطالي في الإمارات وجوزيبي فينوكيارو، قنصل إيطاليا العام في دبي، وآميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات.

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