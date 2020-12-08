«إليكسير» تتوسع باستثماراتها التقنية في الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت مجموعة إليكسير التي تتخذ من دبي مقراً لها، والمتخصصة في التكنولوجيا والاستثمارات العقارية، تطبيقاً افتراضياً للمجموعة بالتزامن مع معرض جيتكس للتكنولوجيا.

وكشفت مجموعة إليكسير النقاب عن خطة طموحة للأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي والمنتجات ذات الصلة في سوق الإمارات العربية المتحدة في المرحلة الأولى، ثم بدأت التوسع في مناطق الشرق الأوسط وجنوب آسيا بأكملها. ومع تطوير قائمة مشاريعها والتوسع الجغرافي، تضع الشركة خططاً فعالة للتنويع في قطاعات التعلم الآلي والروبوتات والحوسبة المتطورة وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والواقع المعزز خلال العامين 2021 و 2022.

وقال حنين شهيد، رئيس إدارة الاستراتيجيات والشراكات في مجموعة إليكسير: تحقق التقنيات الجديدة تقدماً غير تقليدي وخارج عن المألوف وتُدخل تغييرات جذرية على بيئات العمل والحياة. أصبحت التكنولوجيا، التي كانت مستحيلة قبل عام، ممكنة الآن مما يحقق نتائج مذهلة مثل زراعة شريحة في دماغ الإنسان تتصل بالحاسب الآلي والهاتف الذكي بغية التواصل مع الآخرين.

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