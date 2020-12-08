هيئة تنظيم الاتصالات تتيح الزيارات الافتراضية لمنصة الحكومة الرقمية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات منصة رقمية عبر موقعها الإلكتروني لإتاحة الفرصة للراغبين في زيارتها افتراضياً خلال معرض جيتكس 2020 والتعرف إلى المشاريع والمبادرات المعروضة في منصة الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعرض أحدث التطورات في الجهات الاتحادية المشاركة، مع إمكانية التحدث مع منسقي المنصة مباشرة عبر تطبيق زووم.

ويمكن لجميع ممن لم تتح لهم الفرصة للقيام بزيارة واقعية لمعرض جيتكس للتقنية استخدام المنصة والتعرف إلى أبرز المشاريع التي تعرضها منصة الحكومة الرقمية، والتواصل المباشر مع المنسقين في المنصة والتعرف إلى أهم ما تم إنجازه في عدد من المشاريع الاستراتيجية مثل الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي والمحفظة الرقمية وغيرها.

أسرع وأحدث الخدمات

وحول هذه المنصة قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في توفير أسرع وأحدث الخدمات من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها قطاع الاتصالات، حيث تتيح هذه المنصة زيارة أسبوع جيتكس للتقنية افتراضياً من كل أنحاء العالم، اليوم نحن لا نستعرض نجاحاتنا للزائرين فحسب، بل ننقلها لكل أنحاء العالم، اليوم يمكن لأي شخص أينما كان زيارة أسبوع جيتكس للتقنية والتعرف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي».

وأكد المنصوري على أن أسبوع جيتكس للتقنية يأتي مختلفاً ومبتكراً في هذا العام، حيث يقول: «نعيش في دولة لا تعرف المستحيل، ومثلما كنا سباقين في التكيف مع الظروف الاستثنائية في بداية العام، ها نحن نختم العام بأكبر حدث واقعي يتمثل في أسبوع جيتكس للتقنية الذي يمثل التعافي المبكر لدولتنا، والعودة السريعة إلى النشاط والديناميكية والابتكار وصنع المستقبل. وحرصاً منا على تمكين الجميع من التعرف إلى منجزاتنا وبرامجنا للمستقبل، أتحنا المجال للزيارة عبر موقع الهيئة، وندعو الجميع للاستفادة من هذه الميزة».

وتستعرض الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من خلال منصة الحكومة الرقمية أهم مشاريعها ومنها مشروع (الحكومة المستقبلية)، وآخر التطورات الخاصة بالهوية الرقمية، ومشروع التوقيع الرقمي.

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