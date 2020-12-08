مؤتمر «هواوي» في جيتكس يناقش دور شبكات الجيل الخامس في تطوير الأعمال

المصدر: دبي - البيان

استضافت شركة هواوي المؤتمر السنوي السادس للنظام الإيكولوجي للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، في إطار مشاركتها بفعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، وسلط المؤتمر الضوء على مستجدات حلول وتطبيقات تقنية الجيل الخامس لأعمال القطاعات المتخصصة ومختلف الصناعات، ودور شبكات الجيل الخامس في دفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز قيمة الأعمال ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئات والشركات. كما ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه مسار تعزيز النظام الإيكولوجي للجيل الخامس في بلدان المنطقة، وأفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتعاون في مجال الاستفادة القصوى من مميزات الجيل الخامس من الشبكات في كافة المجالات.

نظم المؤتمر تحت شعار «معاً نحقق قيمة جديدة»، وشهد حضور العديد من الخبراء التقنيين من جميع دول منطقة الشرق الأوسط والعالم بمن فيهم شركات الاتصالات والمؤسسات التقنية الرائدة والعديد من شركاء الجيل الخامس ومحللي الصناعة. وركزت النقاشات على دور شبكات الجيل الخامس التجارية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدان المنطقة، لا سيما في ظل تفشي الجائحة التي ساهمت في ازدياد الطلب على توفير خدمات الاتصالات السريعة بشكل سلس، وارتفاع مستوى الاعتماد عليها من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وذكرت هواوي أن العديد من دول المنطقة كانت في مقدمة الدول التي أطلقت شبكات الجيل الخامس التجارية على المستوى العالمي اعتباراً من عام 2018. وفي تقرير نشرته الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول في العام الحالي تحت عنوان «اقتصاد قطاع الاتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، قدّرت الجمعية أنه بحلول عام 2025 سيكون هناك 60 مليون هاتف محمول يدعم خدمات الجيل الخامس في المنطقة مع إنفاق 70 مليار دولار على إطلاق البنية التحتية اللازمة بين عامي 2019 و2025.

قال فانيس يو، نائب رئيس التسويق والحلول في مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات في الشرق الأوسط: ستلعب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة والجيل الخامس دوراً كبيراً في تحقيق الآمال المنشودة للعام القادم باعتبارها مساهماً قوياً في تعزيز ازدهار المجتمعات ودفع عجلة الاقتصاد.

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