2 مليار درهم استثمارات «اتصالات» في الجيل الخامس 2020

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

كشف المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات» عن أن استثمارات الشركة في تركيب ونشر تقنيات الجيل الخامس في الإمارات بلغت هذا العام ما يقارب 2 مليار درهم.

ولفت الزرعوني خلال مؤتمر صحافي على هامش معرض جيتكس أمس أن «اتصالات» تستهدف الوصول إلى تغطية للجيل الخامس بنسبة 90% في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية و65% بالنسبة للمناطق المأهولة في الإمارات العام المقبل.

وأشار إلى أن عدد المشتركين على شبكة 5G على شبكات الهاتف المتحرك في الإمارات نما بشكل كبير الفترة الأخيرة من حوالي 50 ألف مشترك في يونيو إلى 170 ألف مشترك بداية سبتمبر هذا العام أي بنمو 240% خلال الأشهر الستة الماضية، متوقعاً أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 200 ألف مشترك بنهاية 2020.

وأضاف: «يبلغ عدد محطات الجيل الخامس حالياً حوالي 1500 محطة، ونحن مستعدون لتلبية النمو المتوقع في عدد المشتركين نحو الجيل الخامس ضمن خطة شاملة تشمل مشتركي الخطوط الثابتة خصوصاً مع جاهزية شبكات الألياف الضوئية للمشتركين التي تغطي أكثر 97% من المشتركين. ونتوقع أن يصل عدد محطات الجيل الخامس إلى 1700 محطة نهاية العام الحالي مع إضافة حوالي 1000 محطة أخرى العام المقبل».

وأضاف الزرعوني أن موظفي الشركة أبدوا التزاماً وطنياً منقطع النظير في تأمين وصول خدمات الاتصال إلى جميع سكان الدولة خصوصاً مع انتقال عدد كبير من الموظفين والطلبة للعمل والتعلم عن بعد خلال الفترة الأصعب من الأزمة في شهور أبريل ومايو ويونيو الماضي.

وأفاد أن هيئة تنظيم الاتصالات وفرت للشركة تردد الموجة المليمترية التي تعتبر الأعلى عالمياً لاستخدامها في إكسبو 2020 لافتاً إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق إنجاز غير مسبوق عالمياً عبر إحرازها لأعلى سرعة تحميل على شبكة الجيل الخامس بلغت 9.1 جيجابت بالثانية.

واستطاعت «اتصالات» تحقيق هذا الإنجاز من خلال دمج حزم متعددة من الطيف الترددي n78 (3.5GHz)، n41 (2.6GHz) والموجة المليمترية n258 )26 GHz)، وبواسطة جهاز نموذجي لشبكة الجيل الخامس يرتكز على دمج تلك الترددات الثلاثة.

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