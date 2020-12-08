«نداء» تطرح أحدث حلولها للمهام الحرجة

المصدر: (دبي ـ البيان)

كشفت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن مشاركتها في نسخة العام الجاري من فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا، وتستعرض المؤسسة أحدث حلولها وتطبيقاتها وأجهزتها الضرورية لإنجاز المهام الطارئة، المتوفرة في السوق المحلية. وانطلقت الفعالية في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر لغاية العاشر من ديسمبر.

وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: تُتيح لنا دورة هذا العام من جيتكس الفرصة في مؤسسة نداء للتأكيد على أهمية نشر أجهزة الاتصالات الموثوقة وتطبيقاتها وحلولها. ويعتزم شركاء نداء من المؤسسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا، إشارة للاتصالات والحلول الأمنية وايرباص ونوكيا، الاستفادة من فرصة المشاركة في المعرض المرموق لاستعراض أحدث الحلول والأدوات الذكية التي يتم تطويرها مع مؤسسة نداء ضمن جناحها في قاعة الشيخ س

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