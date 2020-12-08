28 جهة تنضم لـ«الربط الحكومي للخدمات»

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن أن أكثر من 28 جهة أدرجت ضمن مشروع «الربط الحكومي للخدمات» الذي يساعد الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بما يخدم حاجة المتعامل إلى الحصول على خدمات الحكومة من دون الانتقال من جهة إلى أخرى.

واستعرضت الوزارة من خلال فيديو ضمن مشاركتها في معرض جيتكس جهودها في هذا الإطار والمنسجمة مع جهود الحكومة الاتحادية في إنشاء منصة ربط شاملة. وتواصل الوزارة التعاون مع جهات أخرى، بشكل مترابط من دون الاضطرار لمراجعة هذه الجهات ما يوفر الوقت والجهد ويعزز منظومة العمل وانسيابه وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين. وسعت الوزارة إلى تطوير وتفعيل مزيد من الخدمات عبر قنواتها الإلكترونية الرسمية ما سهل على المتعاملين تقديم طلباتهم من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز