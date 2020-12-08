سيف بن زايد يزور جيتكس 2020 ويطّلع على الأجنحة

المصدر: دبي - وام

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معرض جيتكس للتقنية 2020 في دورته الـ 40 المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، ويشارك فيه 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية إلى جانب معروضات من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا، بالإضافة إلى الفعاليات المقامة على هامشه، حيث يتم مناقشة واستعراض قضايا الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بُعد ومواضيع تتعلق بالتقنيات المستقبلية.

وحضر سموه جانباً من فعاليات قمة «الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي» المقامة ضمن «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون واستكشاف الفرص والابتكارات وبناء القدرات والاستثمارات.

وشملت زيارة سموه للمعرض، الاطلاع على عدد من الأجنحة المقامة والتي تضم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في كافة مناحي الحياة ومستجدات قطاع الاتصالات وأحدث المنتجات والحلول الذكية والمبتكرة ومستجدات علوم تقنية المعلومات والأمن السيبراني، كما زار سموه منصة «انطلاق» الحاضنة لمشاريع عالمية لشركات ناشئة وتسهم في تطويرها والتسويق لها ومساعدتها في توسيع أعمالها.

وزار سموه الجناح الإسرائيلي وما يعرضه في مجالات التقنيات المستحدثة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجناح وزارة الداخلية السعودية، حيث تعرض أهم الوسائل والأدوات والأنظمة التقنية التي تستخدمها المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن وبناء منظومة المدن الآمنة.

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