«كهرباء دبي» تطلق خدمات مبتكرة ومسابقات توعوية

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال مشاركتها في الدورة الـ 40 لأسبوع جيتكس للتقنية، عن مجموعة من مشاريعها الرائدة الهادفة إلى إعادة صياغة مستقبل الخدمات وتجربة كافة المعنيين، وتستعرض الهيئة خلال المعرض، أبرز برامجها ومبادراتها وخدماتها الذكية المبتكرة ومشاريع الروبوتات والتحول الرقمي والأتمتة والمنصات السحابية.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى حرص الهيئة على الاستفادة من منصة «أسبوع جيتكس للتقنية» للتعريف بأحدث ابتكاراتها وخدماتها المتطورة المواكبة للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الهيئة، ويحقق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

ريادة

وتطلق الهيئة على هامش المعرض مفهوم «مركز الخدمات الشامل» الذي يعد خطوة رائدة في إعادة صياغة مستقبل الخدمات، حيث سيوفر تجربة رقمية بالكامل تتيح المزيد من الخدمات الرقمية الشاملة والموثوقة والآمنة للمتعاملين. وسيعتمد المركز على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية التفاعلية لتمكين المتعاملين من التواصل عن بعد مع ممثلي الأقسام والإدارات المعنية كالمالية والموارد البشرية والعقود والمشتريات والشؤون القانونية.

خدمات

وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على مجموعة من خدماتها المعتمدة على الروبوتات والذكاء الاصطناعي مثل الأتمتة الروبوتية للعمليات لتحسين أداء نظم المعلومات الجغرافية؛ الهيكل الروبوتي القابل للارتداء المخصص لزيادة الكفاءة والدقة في العمل والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين؛ والروبوت الآلي رباعي الأرجل «سبوت» الذي تستخدمه الهيئة في عملياتها الداخلية. وتقدم الهيئة أيضاً موظفها الافتراضي «رمّاس لتعزيز العمل» المخصص لخدمة الإدارة التنفيذية و«رمّاس للمتعاملين» المتاح عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد غوغل، والروبوتات، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس».

وتبرز الهيئة أيضاً خدمة «هب ريح» التفاعلية التي تتيح لبناة المشاريع التأكد من مطابقة تصميم مشاريعهم ضمن مبادرة «شمس دبي» لمعايير جودة الطاقة قبل تقديمها إلى الهيئة. وتستعرض الهيئة كذلك الخزانة الذكية لحفظ أجهزة موظفيها الشخصية مثل الأجهزة اللوحية والذكية.

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