2.5 مليار دولار حجم حلول أتمتة خدمات العملاء 2020

المصدر: (دبي - البيان)

أفاد جوراف سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى شركة «فيرولوب. آي أو»، الشركة الناشئة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والمتخصصة في حلول أتمتة خدمات العملاء، بأن دولة الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر خليجياً ضمن قطاع حلول أتمتة خدمات العملاء بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة الشركة لأول مرة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، الذي يقام خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضاف «سينغ» إن أسبوع جيتكس للتقنية يمثل نقطة التقاء لمختلف الأفكار المبتكرة والتقنيات الحديثة حول العالم. وإذا ما أخذنا بالاعتبار الطريقة الحكيمة التي تعاملت بها حكومة دولة الإمارات مع جائحة كورونا، فإن حدث جيتكس يعد مؤشراً قوياً لجاهزية الاقتصاد على التعافي بشكل تام من الآثار التي خلفها كورونا ودليلاً على صلابة اقتصاد الدولة ومرونته في التكيّف مع الظروف الاستثنائية غير المتوقعة.

وتقوم شركة فيرولوب بتمكين الشركات من أتمتة خدمات العملاء لديها، من خلال الربط بين مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدردشة مثل واتساب وفيسبوك وغيرها، وذلك من خلال منصة فيرولوب. آي أو للأتمتة، التي تتولى مهمة أتمتة هذه المحادثات والإجابة عن استفسارات العملاء دون أي مشاركة بشرية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

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